D'Aversa e il Parma: ora il divorzio è ufficiale. Il tecnico: «Arrivederci Parma»

Da una parte il comunicato ufficiale del Parma che annuncia quello che si sapeva ormai da giorni, dall'altra la lettera di saluto di Roberto D'Aversa: in mezzo la stima reciproca, l'affetto e la riconoscenza. E probabilmente la voglia di svoltare. Una sorta di separazione consensuale tra due parti che ancora si stimano e in fondo sono legate non più da un rapporto professionale ma dalla storia comune. E in fondo proprio per questo passano in secondo piano gli aspetti legali di questa separazione: per il momento si capisce che non c'è stato un accordo sui modi, ma di certo arriverà.

Di certo colpisce invece come si sia inevitabilmente arrivati ad una separazione perché «... nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni...» come spiega proprio il Parma nel suo comunicato, ammettendo anche che D'Aversa ha fatto la storia del club. E colpisce anche come questo allenatore un po' burbero, a volte spigoloso, spesso rinchiuso nella sua corazza, non abbia avuto problemi a mostrarsi «nudo», come i migliori condottieri. La sua lettera è carica di sentimento, di ringraziamenti mai banali. Alla città e alla sua gente, alla società ed ai suoi collaboratori, ai suoi giocatori. Chi se l'aspettava alzi la mano.

Ieri, quando D'Aversa ha chiesto alle redazioni sportive parmigiane e italiane, di poter pubblicare una sua lettera di saluto, in pochi si aspettavano parole così toccanti e piene come i quattro anni passati in maglia crociata. Passati in città, con la famiglia. Con i figli nelle scuole parmigiane. Stavolta, pur dalla sua Pescara, D'Aversa ha segnato il gol più bello della sua carriera. Una lettera che va messa in bacheca al fianco delle due promozioni ottenute e delle due stagioni di serie A.

Non ha voglia di parlare Roberto D'Aversa, non vuole aggiungere di più a quanto scritto. «Sì, l'emozione oggi è tanta»: ammette con un tono di voce che è ben lontano dalle urla che gli sentivamo tirare dalla panchina. «Adesso cercherò di stare un po' di più con la mia famiglia, qui a Pescara e intanto vorrei studiare l'inglese»: sono scampoli di una conversazione di fine agosto, tra la redazione sportiva della Gazzetta di Parma e l'ormai ex allenatore crociato.

Il Parma oggi riparte con i test e con la trafila di ogni inizio stagione (pur nell'emergenza sanitaria; Roberto D'Aversa si godrà una vacanza supplementare. Che condivide con il suo staff, per primo Andrea Tarozzi, «il primo tra i secondi» è il titolo della sua tesi per l'esame di abilitazione da allenatore. Citiamo lui per tutti, perché le fortune di un allenatore partono dalle scelte, dello staff per prima cosa.

Ora non resta che salutare proprio D'Aversa con il suo staff: la storia insegna che il calcio è una giostra che gira e certamente le strade del Parma e del tecnico si incroceranno ancora, probabilmente da avversari. Ma solo nei novanta minuti di una semplice partita di calcio. Restano la stima reciproca e la professionalità delle due parti.

E lo hanno percepito anche i tifosi, ancor di più quelli più critici verso il tecnico abruzzese. E siamo sicuri che quando D'Aversa tornerà al Tardini, sperando che lo stadio sia aperto al pubblico, la gente di Parma saprà tributargli il giusto riconoscimento. Per un allenatore che si è mostrato nel suo essere uomo, nel momento più delicato e difficile. Nel momento dell'addio.