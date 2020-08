Da Fontevivo a Fidenza per abbandonare quintali di rifiuti: furbetto «beccato»

«È finita malissimo per un incivile che nei giorni scorsi aveva letteralmente inondato di rifiuti un corso d’acqua in prossimità della strada per Bastelli. Una location scelta non a caso perché, alla prima pioggia consistente, la corrente avrebbe disperso in un vasto areale»: è il sindaco stesso, Andrea Massari, a illustrare i dettagli di come è stato pizzicato un quarantenne italiano, residente a Fontevivo, che alla fine di luglio ha gettato 250 chili di rifiuti in aperta campagna, confidando di riuscire a far perdere le tracce.

LO SCONTRINO

Nelle decine di sacchi neri e nei contenitori l’uomo si era, infatti, premurato di far sparire ogni indizio che potesse inchiodarlo, lasciando solo uno scontrino di una carta di credito intestata ad una persona risultata completamente estranea al fatto. La vicenda è venuta a galla quando il vice sindaco Davide Malvisi ha ricevuto una segnalazione da cittadini che, contrariamente all’incivile in questione, l’ambiente lo rispettano. Malvisi ha attivato subito la macchina di San Donnino Multiservizi e della Polizia locale. È stato effettuato un sopralluogo, ci si è messi alla ricerca di prove utili aprendo tutti i sacchi e setacciando i rifiuti contenuti. Ed è a questo punto che è spuntato un testimone, che ha visto tutto. L’auto, il volo dei sacchi. E, cosa più importante, ha annotato la targa.

IL RAGNO

I rifiuti erano così tanti e gettati in un luogo poco accessibile che si è reso necessario l’utilizzo di un ragno meccanico per prelevare tutto con più di 10 ore di lavoro per ripulire al meglio la zona dell’abbandono. Il trasgressore è stato dunque scoperto e ora lo attende un verbale importante da circa 500 euro oltre al rimborso del costo del mezzo per la rimozione dei rifiuti, il costo dello smaltimento, delle ore del personale impiegato e dei mezzi di servizio utilizzati. Totale: circa 1.500 euro.

LA COMUNITÀ

«Ringrazio chi ha dato l’allarme, inviando tempestivamente foto e informazioni utili – ha commenta il vice sindaco Malvisi –. Ci sono tanti modi di voler bene alla propria comunità e quello della collaborazione è quello più bello per dimostrare che Fidenza è di tutti coloro che la rispettano e la proteggono. Un grande "noi" più forte di chi non sa o non vuole vivere rispettando l’abc dello stare insieme. Prima di tornare da noi a fare un disastro, la prossima volta l’inquinatore che pensava di essere misterioso credo che ci penserà meglio».

LE DUE FACCE

L’assessore all’Ambiente Franco Amigoni ha spiegato che siamo di fronte «una storia con due volti. Il primo è quello dell’inciviltà di chi pensa che l’ambiente sia la pattumiera comoda per non fare la fatica di andare in stazione ecologica. Non è nemmeno una questione di educazione civica e di rispetto per il prossimo. È solo un gigantesco "me ne frego" urlato in faccia e anche con gusto a chi invece si preoccupa dell’ambiente che è ad un passo dalla rottura. La seconda faccia della storia è quella, invece, di chi segnala, di chi collabora con il Comune e considera l’ambiente una casa per tutti. È un esempio di coraggio al pari dei 300 che a gennaio sono venuti con noi a ripulire lo Stirone dai rifiuti emersi da una discarica degli anni ‘70. A questi cittadini virtuosi e a quelli che verranno dico grazie. Ragazzi, siamo maggioranza e saremo sempre di più. Avanti». r.c.