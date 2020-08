Dawit: «La mia casa? Una tenda in piazzale Volta»

GIOVANNA PAVESI

In piazzale Volta, in agosto, si sente soltanto il rumore delle cicale. C’è silenzio, perché lì non passa quasi mai nessuno, a parte qualche bicicletta e pochissime automobili. La scuola è chiusa e all’interno dell’edificio ci sono solo un paio di operai che lavorano.

Da qualche settimana, Davide vive lì, nell’area antistante la chiesa del Sacro cuore, in una tenda che gli è stata regalata. Il suo vero nome è Dawit, ha 22 anni e in quello spazio va soltanto a dormire, perché di giorno gira per cercare un lavoro.

Ha origini etiopi e in Italia è arrivato nel 2012, quando la zia materna e il marito lo hanno adottato e lo hanno accolto nella loro casa, a Sorbolo. Racconta di essere stato allontanato dall’abitazione dei parenti a 17 anni, a causa di una serie di contrasti familiari impossibili da superare.

Secondo quanto ricostruito dal giovane, la vita in strada è iniziata proprio in quel momento, quando, dopo l’ennesimo conflitto, il ragazzo ha preso un treno e si è diretto verso la Puglia. Poi, su segnalazione della polizia ferroviaria di Lecce, Dawit era stato assegnato a un centro per minori e, infine, trasferito nella comunità residenziale educativa «Lo Stralisco», in città.

«A Parma sono arrivato poco prima di diventare maggiorenne. Mentre vivevo in quella struttura ho frequentato il Forma futuro e ho preso la qualifica di operaio metalmeccanico. Ho potuto rimanere lì fino ai tre mesi successivi al compimento del mio 18esimo compleanno. Poi, per un periodo, sono stato nella casa d’accoglienza dell’Annunziata. Infine, è arrivata la strada», racconta il 22enne.

Negli ultimi quattro anni ha lavorato in fabbrica, ha provveduto a se stesso come poteva e ha deciso persino di prendere un volo per l’Etiopia, dove è andato a trovare la madre e la sorella.

«Non posso tornare a vivere lì, perché non ho più la cittadinanza, ho solo quella italiana», chiarisce mostrando la carta d’identità.

In piazzale Volta è arrivato tra gennaio e febbraio, appena prima che iniziasse il lockdown: «Per un po’ di tempo, la sera dormivo in un parcheggio sotterraneo tra via Lombardia e via Trieste, ma me ne sono andato dopo che una persona ha tentato di accoltellarmi. Io non ho mai reagito e mi sono spostato qui. Quando sono arrivato, avevo soltanto un materasso: la tenda mi è stata data dopo».

Durante il giorno, Dawit cerca un impiego perché spera di «togliersi dalla strada»: «Prima delle diffusione dell’epidemia avevo fatto qualche colloquio e sembrava essere andato bene. Poi si è bloccato tutto». Da quando il sagrato della chiesa è diventato casa sua, qualcuno ha chiamato la polizia municipale per segnalare la sua presenza, ma nessuno lo ha mai allontanato. «Non sto commettendo reati: non spaccio, non aggredisco nessuno e non ho mai rubato niente. Qui ci posso stare perché l’area è della chiesa e non sto occupando suolo pubblico», spiega mentre chiede una sigaretta a un passante che, ormai, ha imparato a riconoscerlo.

«C’è una persona, in particolare, che non vuole che io stia qui ed è la stessa che mi ha fatto trovare tutti i vestiti in disordine. Però, per adesso, resto, anche se nessuno vuole rimanere a vivere in strada», afferma Dawit, uscendo dall’accampamento e riordinando gli effetti personali attorno a sé. Prima di finire a vivere in una tenda, il giovane faceva arti marziali e si vede, nonostante il corpo appaia più esile oggi. «Mia zia non si è mai più fatta vedere e credo che ora abiti a Modena, ma non è molto interessata a me. Mia madre, invece, non sa che non ho un tetto sulla testa: ne morirebbe», spiega infilandosi un paio d’occhiali da sole e giocherellando con un anello sottile. Poco prima di mezzogiorno, si sistema il cappello con la visiera al contrario e si avvia alla mensa di via Bixio. Ci arriva con la bicicletta che si è guadagnato grazie a un piccolo lavoro di sgombero e che lo accompagna ovunque, nonostante tutto: «È un po’ scassata e il sellino è storto (ride, ndr), ma almeno mi porta sempre a destinazione».