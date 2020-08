Estate del Covid, cresce la solitudine degli anziani

ISABELLA SPAGNOLI

Li vedi sulle panchine del parco, durante le ore più fresche del giorno, a sfogliare il giornale o a scambiare quattro chiacchiere con amici o con la badante che li accompagna. Al pomeriggio qualcuno di loro si avventura al supermercato, più che per fare la spesa, solo per prendere il fresco dell’aria condizionata. E’ sempre stata dura l’estate degli anziani rimasti in città, ma questa, segnata dal Covid, provoca disagi ancora più pesanti rispetto agli anni passati. Abbiamo fatto un giro per la città, scambiando due parole con signori e signore dai capelli bianchi, felici di chiacchierare con qualcuno che avesse voglia di ascoltare le loro storie.

Al parco ex Eridania, quasi tutte le mattine, Amedeo Brigantini, porta il suo cagnolino a passeggio. «Da giovane ero un gran sportivo - racconta -. Giocavo a calcio in una squadra amatoriale e adesso che ho compiuto 79 anni mi sento ancora in forma, così non voglio farmi mancare la mia camminata quotidiana con Taison, il mio amico a quattro zampe, che soffre il caldo più di me. L’estate, in città, è lunghissima. I miei familiari sono partiti per il mare e per la montagna, ma hanno preferito lasciarmi a casa per paura che nella traversata in traghetto o durante il soggiorno hotel io possa essere contagiato. Da una parte hanno ragione, ma non essermi mosso per un solo giorno da casa mi pesa tanto. Mia moglie Elisabetta è morta proprio a causa del Covid, e la solitudine, ora, è tanta. Il parco ex Eridania è diventato il mio unico svago».

Al parco Ducale, si ritrovano diversi anziani nelle prime ore del mattino. «Qui si resiste fino alle 10,30 poi è meglio andare a casa – spiega Ines Leonucci, 82 anni, ex commessa in una merceria -. Fortunatamente, ho la badante che mi segue, anche se non è quella che vive con me abitualmente. Olga, infatti è rimasta in Moldavia: purtroppo, se fosse tornata a casa, avrebbe dovuto fare il tampone e rimanere per due settimane in un appartamento per la quarantena, così al momento ho una sostituta, molto brava, ma non mi conosce tanto e parla a stento l’italiano. E’ difficile fare passare la giornata. Qui al parco almeno si respira, ma tanto altro non si riesce a fare».

Nel supermercato Conad di via Venezia, un paio di signore ultraottantenni, confessano di darsi appuntamento quasi quotidianamente. Sono Bice Iotti e Ada Marchesini. «Far trascorrere le ore pomeridiane in casa diventa insopportabile, così acquistare un pacco di biscotti e una punta di formaggio diventa un valido motivo per uscire», spiega Francesca. «Io, le estati scorse, ero solita frequentare le sagre che organizzavano nei dintorni della città, ma quest’anno hanno annullato quasi tutto, così venire al supermercato è l’unico diversivo».

Chi, invece, è felice di starsene a casa tutta l'estate è Aldo, 84 anni, ex operaio della Bormioli. «Mia figlia ha scelto di non andare in vacanza per restare con me. Non sono mai stato così contento di trascorrere questi mesi caldi in città. Lei ha sposato un signore di Lecce e non la vedo mai. Considero un grande sacrificio che quest’anno abbia rinunciato alle vacanze per venire dal suo vecchio papà. Sa che non sono stato bene nei mesi precedenti e non ha voluto lasciarmi solo. Cosa facciamo durante il giorno? Praticamente nulla, solo la sera andiamo insieme a fare un bell’aperitivo nei bar della Galleria».

Bruno Poi, 92 anni, è ancora in gamba e, seduto sulle panchine della Cittadella, sfoglia la Settimana enigmistica. «Non soffro il caldo – spiega – ma i miei figli mi fanno uscire solo la mattina. Quest’anno vedo circolare più persone, mi sembra che la città sia più frequentata rispetto alle scorse estati, e questo non può che far piacere a chi resta in città come me. Il pomeriggio cerco di stare in casa con una bella fetta d’anguria e il ventilatore sparato a mille. La mascherina non la tolgo mai, neanche se sto all’aria aperta: ho troppa paura del contagio, alla mia età sarebbe davvero un bel guaio prendere il Covid».

Ultima a voler dire la sua è Marta Cancilleri, che da giovane faceva la bottegaia (guai a chiederle l’età, è una signora). «Non mi vergogno a dirlo, anche se sono anziana, tutti i week end me ne vado in piazzale Picelli dove servono buon cibo e c’è tanta allegria. Hanno tolto le feste di paese, allora non posso divertirmi in città? Prima ballavo il liscio ma adesso hanno chiuso i locali e non posso fare neppure questo. Qualche modo per fare passare l’estate bisogna pur trovarlo».