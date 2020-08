Isolamento fiduciario: quando e per chi è obbligatorio

ISABELLA SPAGNOLI

Sono stato a contatto con un caso Covid positivo (sintomatico o asintomatico): come devo comportarmi? Se non ho sintomi devo mettermi in auto isolamento?

E se avessi solo il dubbio di aver interagito con un positivo? O addirittura se io fossi stato contatto di un contatto, cosa devo fare?

A queste e ad altre domande risponde Silvia Paglioli, direttore facente funzione dell'Area disciplinare e Profilassi malattie infettive dell'Ausl, che spiega come ci si deve comportare se si dovesse avere il dubbio di essere stati a contatto con positivi o, in altre, diverse situazioni.

Si deve fare auto isolamento, prima ancora di aver fatto il tampone, quando si viene a contatto con positivi (sia sintomatici che asintomatici)?

«Ogni volta che viene diagnosticato un nuovo caso, un operatore del Dipartimento di sanità pubblica, che si occupa dello stesso, effettua una attività di “contact tracing” ovvero rintraccia i contatti intercorsi con il caso al fine di quarantenare questi soggetti (ciop metterli in isolamento preventivo, ndr). I quarantenati sono, dunque, sottoposti a tampone prima del termine della quarantena; questa attività è fondamentale per interrompere la catena del contagio».

E se la persona avesse solo il dubbio di essere venuta in contatto con un positivo senza averne la certezza come deve agire?

«In questo caso si deve rivolgere al Dipartimento di sanità pubblica, chiedendo un consiglio all'operatore che risponde al nostro centralino. Insieme potremo capire se è venuto a contatto con un positivo oppure no. Al Dipartimento di sanità pubblica disponiamo, infatti, dell'elenco completo dei casi e siamo in grado di dire se la persona che si rivolge a noi è stata a contatto con un caso diagnosticato che è a nostra conoscenza. Nessuno deve rimanere nel dubbio».

Se invece io sono stato il contatto di un contatto di un caso accertato, devo mettermi in autoisolamento?

«No, i contatti dei contatti non sono tenuti a quarantena».

Paglioli spiega inoltre che chiunque abbia sintomi (febbre, tosse o dispnea) deve chiamare il proprio medico e siccome è sintomatico deve stare in isolamento finché non avrà ricevuto l ‘esito del tampone. «Se è poi positivo noi interveniamo con le indicazioni del caso» , aggiunge.

E per chi rientra da un viaggio, anche di lavoro, come funziona?

«Ci sono persone che devono stare in isolamento fiduciario perché rientrano da paesi esteri extra Schengen. Rientrati a Parma devono autodichiararsi all'indirizzo preposto che si trova sul sito e noi iniziamo la sorveglianza, programmando due tamponi (uno al rientro e uno alla fine della quarantena)».

Dal 13 agosto, poi, da Grecia, Malta, Spagna e Croazia che sono paesi a rischio più elevato, tutte le persone che rientrano devono obbligatoriamente comunicare il proprio rientro al Dipartimento di sanità pubblica e sottoporsi al tampone per ragioni legate all'epidemiologia del Covid in quei paesi. Ma in attesa del test?

«Non è previsto l'isolamento domiciliare né in attesa dell'esecuzione del tampone né nell'attesa di riconoscerne l'esito. Proprio per aver frequentato Paesi con più elevato rischio epidemiologico, pur non essendo in isolamento, queste persone sono chiamate ad un atteggiamento responsabile, ovvero al rispetto delle misure di distanziamento di igiene respiratoria e frequente lavaggio delle mani.

Chi altro deve stare in isolamento fiduciario prima di un tampone?

«Oltre alle persone sintomatiche, chi si sottopone ad un esame sierologico con esito positivo».

Paglioli spiega poi che proprio oggi pomeriggio ritornano attive le postazioni a ingresso libero per i tamponi in modalità drive trought in via Vasari dedicati a chi torna da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

In vista della riapertura delle scuole è obbligatoria l'esecuzione dell'esame sierologico per gli insegnanti?

«Non è obbligatoria ma è auspicabile che aderiscano in tanti. Solo se il sierologico sarà positivo si procederà all'esecuzione del tampone. Chi desidera farlo può contattare il medico di medicina generale chiedendo se è possibile eseguire il test presso il suo ambulatorio, diversamente, da oggi, c'è la possibilità di inserire il proprio nominativo nello spazio dedicato nel sito dell'Ausl, e aspettare di essere contattati telefonicamente per una presa in carico»