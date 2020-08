Vaja, il giovane favoloso

ISABELLA SPAGNOLI

A soli sei anni durante uno spettacolo della madre (regista e attrice Laura Cleri) Tommaso Vaja ha fatto conoscere il suo volto al pubblico, portando durante la rappresentazione, noccioline agli spettatori seduti in platea e sussurrando parole alle loro orecchie.

Da quel momento in poi, il ragazzo parmigiano, che oggi ha 16 anni, studente del liceo scientifico Marconi, ha sempre continuato a frequentare il teatro con diverse compagnie, appassionandosi al “mestiere di attore” che tutt’oggi porta avanti con grande maturità e modestia.

Figlio d’arte, Tommaso (la mamma è attrice alla Fondazione Teatro Due e il padre Stefano Vaja, fotografo) è da poco tornato da Volterra dove ha recitato nel nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza in “Naturae. La valle dell’Innocenza. Secondo quadro”, che si è svolto alla salina Locatelli di Volterra.

«E’ il nono anno consecutivo che vado in scena con loro - spiega Tommaso -. Gli spettacoli sono sempre stati fatti in carcere d’estate e in tournée nei teatri italiani in inverno, con diversi detenuti protagonisti. Lo spettacolo di quest’anno è stato molto suggestivo. Io interpretavo Achille». Nel 2012, Tommaso, ricorda la sua prima apparizione sul palcoscenico con la Fortezza, durante il famoso: «Mercuzio non vuole morire», che ha raccolto enorme successo di critica e pubblico. Successivamente ha recitato in «Santo Genet» e in altri spettacoli.

«Il nostro regista “capitano” Armando Punzo è una persona straordinaria, ha saputo creare un clima stupendo fra i detenuti e noi attori che veniamo da fuori, creando un nuovo modo di fare teatro. Lui non ha mai avuto la pretesa di “rieducare” o di “salvare”, ma bensì di dar vita a un bel teatro. Ho imparato tantissimo da lui ma anche dai miei compagni di scena». Tommaso che rivela di non aver mai temuto il carcere, tantomeno i detenuti con i quali ha stretto rapporti di amicizia, ricorda le diverse esperienze fino ad oggi maturate anche con altre realtà: la Compagnia Rodisio, la Compagnia di teatro - danza Balletto Civile e con il Teatro Due che ha frequentato fin da piccolo. «Io non so se il Teatro mi accompagnerà per tutta la vita. Non posso prevedere il futuro. Ciò di cui sono certo è che, oggi, adoro stare sul palcoscenico mentre detesto essere considerato “personaggio”, non mi sono mai vantato con gli amici di ciò che faccio. Sono timido e riservato, alle parole preferisco i fatti».