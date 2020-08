Addio a Riccardo Lo Giudice, il facchino della Ghiaia

ISABELLA SPAGNOLI

Si è spento in silenzio, senza disturbare, proprio il giorno del compleanno della sua adorata figlia Mariolina, Riccardo Lo Giudice, 91 anni, parmigiano del sasso, volto noto di una Parma lontana che ci restituisce la sua figura, in una fotografia in bianco e nero.

Riccardo è in Ghiaia, impegnato a tirare il suo carretto di frutta e verdura. L’espressione è fiera, il fisico robusto. L’orgoglio di avere un mestiere è impagabile. Grande lavoratore, Lo Giudice, cominciò a lavorare a soli 20 anni come socio di una cooperativa di facchini che si trovava proprio in Ghiaia. Caricava le casse e poi le portava ai commercianti che avevano il banco lì, in piazza, nel cuore della città.

«Possedere un carrettino era una fortuna immensa, senza quello non sarebbe mai stato preso nella cooperativa – spiega la figlia Mariolina -. Fortunatamente mio padre lo ereditò dal nonno Centurio che faceva il facchino in stazione. Dopo tanti anni in Ghiaia la cooperativa si spostò al mercato ortofrutticolo; lì, mio padre, meritò la medaglia d’oro per i 35 anni di servizio. Per lui fu una gioia immensa, una soddisfazione impagabile».

Dopo essere andato in pensione, Riccardo, non pensò neppure un momento a rimanere fermo, incominciò, infatti, a fare il vigile davanti alla scuola di via Milano, controllando «il traffico» dei bambini.

«Fino a 80 anni si dedicò a questa nuova occupazione con impegno ed amore. Lui era così: tutto ciò che iniziava lo portava a termine con dedizione. Era un uomo onesto, responsabile e buono. Per lui i valori erano tutto».

Mariolina, con la sorella Valentina e il fratello Ivano, ricorda le passioni che coltivava il suo papà. «Adorava andare a teatro Regio ad ascoltare le opere di Verdi e Puccini. Tosca e Rigoletto erano le sue preferite. Mi portava con sé in loggione, così anche io, nel tempo, mi sono appassionata alla lirica. Mi coinvolgeva in tutto – aggiunge Mariolina – ero la sua principessa. Andavamo insieme anche a vedere il Parma al Tardini e in trasferta». Amava il pallone e da giovane giocò anche qualche partita, Riccardo, che avrebbe voluto cantare se la voce gliel’avesse permesso. Era una persona che sapeva cogliere il bello dell’esistenza. Sempre accanto all’amata moglie Linda, con la quale avrebbe festeggiato fra poco il 70esimo anniversario di matrimonio, era un marito rispettoso. «I miei genitori si sono amati per tutta la vita. Si sono sposati giovanissimi e sono sempre andati d’accordo – conclude Mariolina -. Anche ora, che il papà era malato, e aveva un letto dedicato, la mamma decise di accostare il suo giaciglio vicino a quello del marito per non lasciarlo solo. La loro è stata un’unione meravigliosa esempio per le nuove generazioni».