Cade da un albero, grave un operaio

MICHELE DEROMA

SORAGNA Sono gravi le condizioni di un operaio 34enne, ricoverato da ieri pomeriggio all’ospedale Maggiore di Parma dopo una rovinosa caduta da un albero nel giardino di un’abitazione di Soragna, in strada delle Cinque Vie, nella campagna alla periferia nord della cittadina della Bassa.

Fortunatamente l’operaio non sarebbe in pericolo di vita, nonostante per lui non sia stata ancora sciolta la prognosi.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13: l’uomo è caduto da diversi metri di altezza mentre stava compiendo alcuni lavori di manutenzione ad una pianta e in seguito alla rovinosa caduta a terra si è procurato diversi traumi, tali da evidenziare subito una gravità delle sue condizioni.

Alcune persone presenti sul posto hanno così immediatamente dato l’allarme: in strada delle Cinque Vie sono sopraggiunti i volontari della Croce Rossa Italiana, arrivati in ambulanza da San Secondo e coadiuvati dai medici del 118 giunti in elicottero da Parma. I sanitari hanno provveduto a prestare le prime cure all’uomo, successivamente trasportato proprio al Maggiore in ambulanza, in codice rosso.

Il 34enne è stato quindi trasferito al pronto soccorso del nosocomio cittadino, dove i medici sono intervenuti per ridurre i seri traumi subiti dall’operaio nell’incidente, stabilizzandone le condizioni.

Nelle prossime ore i medici potrebbero sciogliere la prognosi e dichiarare l’operaio fuori pericolo di vita.

Intanto, sono già partite le indagini su quanto accaduto ieri pomeriggio: in strada delle Cinque Vie, nell’area interessata dalla caduta dell’operaio dalla pianta, sono infatti intervenuti i carabinieri di Busseto e Fidenza, unitamente ai tecnici della medicina del lavoro di Fidenza, per compiere i rilievi e chiarire le cause del rovinoso incidente.