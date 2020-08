Mora è annegato. La procura: «Nessuna autopsia»

MARIA CHIARA PEZZANI

LANGHIRANO Le foto lo ritraggono sorridente, felice in compagnia degli amici. Immagini che circolano da ormai diverse ore, presenti nei numerosi post di saluto che sui social raccontano i momenti trascorsi insieme, accompagnati da tanti messaggi personali che raccontano Cristiano Mora e i ricordi che serbano le persone che lo hanno conosciuto, oggi toccate dalla sua tragica scomparsa. Tradito dalle acque dell'Enza o da un malore? Certo è che per la procura di Reggio Emilia - a cui è affidato il coordinamento dell'indagine (portata avanti dai carabinieri di Castelnovo Monti), visto che il cadavere è stato recuperato nella sponda reggiana - Mora è annegato. Nessuna autopsia, dunque, e caso che si avvia verso l'archiviazione.

Ma il giorno dopo il ritrovamento del corpo senza vita del 46enne è il momento del cordoglio per Langhirano, per quella comunità che gli ha voluto bene e che ha sperato fino all’ultimo che la vicenda avesse un esito positivo. E per gli amici, quelli del gruppo del ‘73, con cui trascorreva le sue serate, che lo hanno cercato appena appresa la notizia della sua scomparsa e che ora piangono la sua morte. «Sì, è un gruppo molto unito», racconta la sorella Cristina. Fatica a parlare, ancora inevitabilmente scossa dall’accaduto. Sorpresa e commossa dall’ondata di vicinanza e di affetto che la comunità le sta riservando. «Sapevo che Cri fosse ben voluto, ma non immaginavo quante persone gli volessero bene e me ne sto rendendo conto solo adesso. In tanti mi stanno chiamando. Sono commossa».

Mora era conosciuto da tutti a Langhirano. «Aveva un carattere introverso, ma sapeva farsi volere bene - spiega la sorella -. Era molto attaccato a mia mamma: vivevano insieme, e lei da subito ha avuto il presentimento che fosse successo qualcosa, perché non era da lui allontanarsi e non dare sue notizie». Proprio la madre ha lanciato l’allarme non vedendolo rientrare.

Mora era solito uscire da solo per andare a fare un giro in sella al suo scooter. Così aveva fatto anche venerdì sera, con zaino e asciugamano per farsi un bagno nel torrente. Verso le 18,30 era stato visto passare sul ponte tra Langhirano e Lesignano, in direzione Mulazzano Ponte. Poco dopo un secondo avvistamento, questa volta sul ponte che porta a Vetto e collega il comune di Neviano al territorio reggiano, dove sabato in tarda serata è stato ritrovato lo scooter. Nel greto dell’Enza sono stati poi rinvenuti il casco e lo zaino. Particolari che domenica mattina hanno permesso di circoscrivere la zona delle ricerche. E nel pomeriggio il ritrovamento del corpo dell’uomo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, a monte del ponte, in linea d’aria a circa 500 metri, sulla sponda reggiana. Era incastrato in un’insenatura.