Nidi e scuole dell'infanzia: il primo settembre si torna in classe

PIERLUIGI DALLAPINA

La promessa fatta a inizio agosto sarà mantenuta: gli asili nido e le scuole dell'infanzia riapriranno il primo settembre, cioè martedì prossimo, e Parma sarà tra le prime città dell'Emilia Romagna a garantire un servizio indispensabile per tantissimi genitori che, ripreso il lavoro, non possono contare sull'aiuto di nonni e zii o sulla disponibilità di altri parenti. Ma anche i servizi educativi avranno bisogno della collaborazione delle famiglie: per evitare chiusure a ripetizione, mamme e papà dovranno impegnarsi a misurare la febbre ai propri figli prima di portarli in classe, evitando di farli andare al nido o alla scuola dell'infanzia (le ex materne) nel caso di sintomi influenzali.

Come dimostrano gli ultimi dati sull'andamento dei contagi, il coronavirus non è andato in vacanza terminato il lockdown. Anzi, dopo un periodo di «letargo», in tantissimi casi sta tornando a circolare nelle città della regione, portato proprio da chi rientra dopo una vacanza al mare o all'estero (Spagna, Grecia, Malta e Croazia restano sorvegliati speciali). Parma, al momento, ha numeri di nuovi positivi ancora contenuti e la speranza è che la diffusione del virus resti ai minimi termini per non compromettere la piena ripartenza a settembre, compresa la ripresa dei servizi per la fascia dagli zero ai sei anni.

«Come annunciato a inizio agosto, il primo settembre riapriranno sia i nidi che le scuole dell'infanzia. I nuovi inserimenti potranno invece andare a scuola dal 7 settembre. In vista di questo appuntamento, rinnovo il mio appello ai genitori, affinché garantiscano la loro piena collaborazione», esordisce Ines Seletti, assessore ai Servizi educativi, prima di essere ancora più esplicita. «Chiedo alle famiglie di non mandare il figlio a scuola se ha la febbre, proprio per tutelare il servizio». Insomma, il termometro sotto il braccio prima di incamminarsi verso l'asilo o la materna sembra proprio che dovrà diventare una pratica quotidiana e nel caso di qualche linea di febbre, la regola da seguire sarà una sola: tenere il bambino a casa.

A scuola il rispetto delle norme anti-Covid sarà scrupoloso, garantisce l'assessore, anche se le regole da seguire sono tante e in continua evoluzione.

«A tutti gli insegnanti e a tutto il personale dei servizi zero-sei, il Comune garantisce la possibilità di sottoporsi al test. Ricordo che il test viene eseguito su base volontaria», prosegue Seletti, prima di illustrare come verrà svolto il servizio rivolto ai piccoli.

A differenza di quanto avverrà dalle elementari alle superiori, per i servizi zero-sei non sono previste entrate scaglionate, in quanto l'orario di ingresso in sezione non è regolato dal suono della campanella e quindi non avviene in un unico momento per decine e decine di bambini.

Una volta entrati, i piccoli verranno smistati nelle classi e ogni sezione sarà come una «bolla», cioè sarà separata rispetto alle altre per limitare al massimo la diffusione delle malattie. «L'organizzazione a bolla delle classi sarà molto impegnativa, anche sotto il profilo economico», ammette l'assessore, dato che saranno necessari più educatori, soprattutto per il tempo prolungato.

Sia per i nidi che per le scuole dell'infanzia verranno garantiti il tempo pieno (uscita alle 16), il tempo prolungato (uscita alle 18) e i pasti. «Abbiamo voluto garantire il tempo prolungato per dare risposta ai bisogni delle famiglie - spiega Ines Seletti - anche se il Comune dovrà far fronte a maggiori spese. Le classi infatti non verranno accorpate, come avveniva fino a poco tempo fa, e ognuna dovrà avere il proprio educatore».

Le rette però resteranno invariate, anche grazie ai contributi messi a disposizione dalla Regione: anche per quest'anno scolastico la giunta Bonaccini ha stanziato 18 milioni di euro per abbassare le rette dei nidi.