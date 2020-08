Noceto, salta la festa della polenta

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO È stato al termine di una riunione lunga e sofferta che il direttivo della Pro Loco di Cella ha deciso di cancellare l’edizione 2020 della Festa della Polenta.

Anche questo importante evento di comunità, capace di richiamare un pubblico ben oltre i confini della provincia, annunciato il 10 agosto in occasione della celebrazione del Santo Patrono, nel cortile della Chiesa di Cella quando il presidente dell’associazione Arnaldo Morsia disse: «Pur tra mille difficoltà la festa si farà», deve inchinarsi di fronte alla preoccupazione dovuta all’aumento dei contagi e alle norme, più restrittive, emesse a livello nazionale.

«Una decisione che non è stata presa a cuore leggero - dice con amarezza Arnaldo Morsia, rieletto presidente del sodalizio il 18 giugno scorso - abbiamo lavorato fino a pochi giorni fa perché la festa aprisse le sue porte, come ogni anno l’ultimo fine settimana di agosto e il primo week end di settembre. Era tutto pronto eccetto qualche dettaglio. L’unico punto interrogativo rimasto riguardava le orchestre: avevamo ripiegato su band ridotte con musica d’intrattenimento e niente ballo». Dopo 53 anni, quindi, non si accenderanno i fuochi sotto ai paioli e l’imponente e allegra squadra dei volontari, addetti ai servizi, mescolatori, osti, parcheggiatori, resterà a riposo.

«Il peggioramento dei dati nell’ultima settimana ha fatto pendere la bilancia verso il “no”. Qualcuno nel mio gruppo si è comprensibilmente spaventato; io sono un ottimista per natura, ma devo tener conto delle preoccupazioni e delle paure di tutti: siamo una squadra e lavoriamo insieme - dice Morsia che non nasconde un po’ di rammarico - Abbiamo la fortuna di avere a disposizione un’area verde molto ampia, avevamo già pensato ai dovuti distanziamenti e ci eravamo attivati per avere volontari che controllassero il rispetto delle prescrizioni. Quando ho accettato di tornare a guidare la Pro Loco, che avevo presieduto per 20 anni, è stato perché Cella è da secoli il paese della mia famiglia, e il primo obiettivo era proprio quello di organizzare una grande festa della polenta.

Intorno a me ho trovato un grande sostegno e qualcuno, tra i fornitori e gli sponsor, ha già confermato il proprio contributo nonostante la sospensione dell’evento. Ringrazio tutti. Adesso staremo uniti e ci prepareremo per il prossimo anno».