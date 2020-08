Personale scolastico, 1.627 richieste per il sierologico

Ieri era anche il primo giorno di prenotazioni dei test sierologici per il personale (circa 12mila gli interessati) delle scuole di Parma e provincia. Alle 18,30 il sito dell'Ausl aveva ricevuto 1.627 richieste di prenotazione, così suddivise: nidi d'infanzia 177; scuole d'infanzia (materne) 280; scuole primarie 432; scuole secondarie di primo grado (medie) 269; scuole secondarie di secondo grado (superiori) 469.

Sono 90 i medici di medicina generale di Parma e provincia (su 280 totali provinciali) che hanno aderito alla campagna di test sierologici al personale scolastico. Gli assistiti dei medici aderenti allo screening possono prenotare il test presso i loro studi. Si può sapere se il proprio medico è nell'elenco chiamando dalle 9 alle 16 il numero verde 800.60.80.62. Il personale Ausl esclusivamente coinvolto nello screening è di 16 operatori, tra infermieri e addetti alle prenotazioni, oltre a 5-6 tecnici e amministrativi non dedicati in via esclusiva. r.c.