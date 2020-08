Tentano furto all'Eurosia: un escavatore come ariete

LUCA PELAGATTI

Il primo colpo è fallito, il secondo è invece andato a segno. Ed è curioso che sia così visto che per la prima razzia non hanno certo scarseggiato con gli strumenti da scasso visto che, per provare a forzare la porta hanno usato addirittura un escavatore.

È una banda specializzata in furti di apparecchiature elettroniche quella che ha agito nella notte tra domenica e ieri.

Il primo raid è stato messo a segno intorno alle 3 e 45 quando i ladri, sfruttando come ariete un mezzo da cantiere, hanno cercato di sfondare una uscita di sicurezza del negozio Unieuro all'interno del centro commerciale Eurosia di via Traversetolo.

Ma nonostante la potenza dello scavatore la porta non ha ceduto subito ed è scattato l'allarme. Subito sono arrivate sul posto le guardie giurate dell'Ivri che hanno spinto i ladri a fuggire mentre pochi istanti dopo anche le pattuglie delle volanti della questura hanno iniziato a cercare i responsabili.

Ma non c'è stato tempo di perlustrare le strade che un nuovo allarme per un furto è arrivato alla centrale operativa del 113. Questa volta ad essere colpita è stata una azienda di via Sardi, nella zona di Alberi di Vigatto specializzata in sistemi informatici per la aziende.

Anche qui le pattuglie sono arrivate in pochi minuti ma, stavolta, i ladri hanno avuto il tempo di entrare e portare via diversi computer per un valore che deve essere ancora quantificato. Ovviamente gli agenti hanno ispezionato la sede dell'azienda cercando eventuali tracce dei ladri che però sono riusciti per il momento a far perdere le proprie tracce.

Tuttavia la presenza di telecamere in entrambi gli edifici assaltati dalla banda e di altri occhi elettronici lungo le vie usate per la fuga potrebbero permettere di raccogliere indizi utili per le indagini e per arrivare alla identificazione dei responsabili che sicuramente hanno agito a colpo sicuro dopo un attento sopralluogo.