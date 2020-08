Viaggio fra recinti in condizioni desolanti

GIOVANNA PAVESI

Dovrebbero accogliere gli animali domestici e le loro necessità, ma più spesso appaiono come luoghi trascurati, dimessi e con diverse criticità.

Le aree cani nel verde pubblico, in città, sono 40 e anche se non tutte presentano gli stessi problemi, le difficoltà segnalate dagli utenti sono simili: incuria generalizzata, assenza di verde, pochi alberi, fontanelle per l'acqua inutilizzabili, cancelli danneggiati e illuminazione insufficiente.

A riportare un po' di ordine negli spazi riservati ai quadrupedi, sempre più di frequente, sono i proprietari dei cani, che si arrangiano con sistemazioni provvisorie per cercare di mantenere pulite le zone e, soprattutto, per non lasciare i recinti aperti.

Perché, anche se il regolamento appeso fuori da ogni area, indica l'obbligo di chiudere sempre il cancello entrando e uscendo, capita spesso che alla barriera che delimita il perimetro manchi la maniglia, da una parte o dall'altra, oppure il suo catenaccio.

VIA SIDOLI

Nell'area cani situata all'interno del parco Oradour, la maniglia del cancello si apre soltanto dall'esterno (dentro manca), con la conseguenza che il parchetto resta sempre aperto. Qualcuno ha posto un dispositivo metallico alla sua estremità, probabilmente per agevolare l'uscita di chi si trova all'interno, ma il problema resta. Anche in questo spazio, gli alberi sono pochi, il verde nel prato scarseggia e l'unica zona d'ombra è costituita da un edificio che ospita i proprietari dei cani.

PIAZZALE LUBIANA

Nello spazio di piazzale Lubiana, le principali criticità segnalate dagli utenti riguardano la poca illuminazione notturna, il prato a tratti incolto, uno dei due cancelli danneggiati e la fontana che, per esempio, non sempre funziona (soprattutto in inverno) e che a causa del suo forte getto favorisce la formazione di fanghiglia, dove gli animali si sporcano e non riescono a bere. «Il nuovo lampione al led non illumina tutto il parco e di sera dentro il recinto c'è un buio pesto: non si vede dove mettono il muso i cani. Non sempre vengono a tagliare l'erba e a molti di noi è capitato di calpestare escrementi non raccolti», raccontano alcuni proprietari.

VIA GULLI

«A questo parco sembra non interessarsi nessuno: nei pochi perimetri non pavimentati, il verde è lasciato in stato d'abbandono e anche se non si potrebbe, la sera, qui, vengono persone che lasciano ovunque sporco e mozziconi di sigaretta. Appena piove, poi, si allaga tutto, soprattutto nel mezzo, e venire con i cani è impossibile, perché diventa tutto fango», spiega una ragazza. Il suo cane tiene in bocca un tubo di plastica che ha trovato nell'area, perché nel parco «Al Dsevod» non ci sono piante ed è difficile reperire bastoncini con cui far giocare i quadrupedi. «L'area non si presenta bene: ci sono numerose piastrelle staccate, l'incuria è evidente e gli animali staccano i dispositivi di irrigazione per giocare», conclude la ragazza, togliendo dalla bocca dell'animale la canna di gomma.

PARCO PELLEGRINI

Tra viale Mentana, viale Fratti e piazzale Allende, a tenere chiuso il recinto che delimita la (piccola) area cani del parco Vero Pellegrini, è un bastoncino di legno, inserito dagli utenti al posto del catenaccio per impedire che gli animali escano in strada.

«Il problema di questo posto, oltre alla scarsa illuminazione notturna e al conseguente senso di insicurezza che io personalmente avverto, è una tremenda infestazione di zanzare: la sera, soprattutto adesso, non ci si può stare», racconta una donna mentre fa giocare il suo Labrador.

Anche in quest'area, la fontana non eroga sempre il giusto quantitativo d'acqua e crea diverse difficoltà.

VIA CASALEGNO

In via Casalegno, zona Pastrengo, nei giorni scorsi, la caduta di alcuni (grossi) rami ha spaventato i proprietari che frequentano l'area cani. «Credo non facciano manutenzione come si dovrebbe, soprattutto per quello che riguarda gli alberi, che sono poco potati. L'area non è particolarmente malmessa ed è anche abbastanza illuminata, ma sarebbe opportuno tenere controllati anche gli alberi, soprattutto quando c'è vento forte. Non si può rischiare», segnala una donna che conosce il posto.

SAN LEONARDO

In zona San Leonardo, l'area cani situata all'interno dello Stradello Matilde di Canossa, è piena di buche (piuttosto profonde) e il prato presenta dei tratti senza verde. Gli alberi, qui, ci sono e lo spazio per far correre gli animali è ampio, ma qualche elemento di incuria si percepisce. Così come si avverte la cura dei privati. Come in altri posti della città, anche qui, a provvedere al miglioramento dell'area cani sono spesso i padroni, che portano ciotole per tutti, sedie per gli accompagnatori e che provano a rendere migliori gli spazi.