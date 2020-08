Addio a Giorgio Pietra, medico saggio e sempre disponibile

ISABELLA SPAGNOLI

Il dottor Giorgio Pietra, a Parma, era conosciuto da tutti. Non solo dai suoi innumerevoli pazienti, ma anche dai colleghi che lo stimavano profondamente e dagli amici che apprezzavano il suo bel carattere, disponibile e disinteressato. Era conosciuto per la professionalità, per le straordinarie doti umane e per i valori. I figli Nicola, Luca e Michele lo ricordano come un bravo padre e un medico appassionato, competente e disponibile.

Pietra infilò il camice bianco nel 1956. «Da giovane lavorò per qualche tempo in ospedale – spiega il figlio Luca - . Successivamente cominciò ad operare come medico condotto a Baganzola e medico di base a Parma». Tantissimi sono stati i pazienti che ha seguito, con amore, durante la sua carriera. «Li conosceva uno ad uno – continuano i figli -. Era il vero medico di una volta: rispondeva sempre al telefono ed era pronto ad andare a domicilio dei pazienti ogni volta ce ne fosse bisogno. Non si tirava mai indietro, per lui il dovere veniva prima di tutto».

Padre autorevole, severo solo all'occorrenza, Giorgio ha tramandato la passione per la medicina al figlio Nicola che lavora nella Chirurgia d'urgenza del nostro ospedale. Era dotato di una mente brillante ed era adorato dai pazienti che lo consideravano come un punto di riferimento. Lo ricorda con grande affetto anche il medico Gianfranco Beltrami, amico di una vita, commosso per la scomparsa di Giorgio avvenuta a 88 anni.

«Rammento, come se fosse ieri, quando, da giovane, cominciai a collaborare con lui. Giorgio era per me un'importante guida, un maestro che mi ha insegnato tanto. La sua professionalità e la sua saggezza non avevano eguali. Non scorderò mai la sicurezza con la quale faceva le diagnosi. Visitava il paziente ed ecco che aveva già capito da quale malattia era affetto – continua Beltrami -. Distingueva immediatamente i casi gravi. Brillante, disponibile e generoso era esempio per noi colleghi e per i suoi pazienti che gli si affidavano fiduciosi».

Beltrami ricorda che per Pietra non esistevano sabato e domenica, non c'era distinzione fra il giorno e la notte. «I pazienti non facevano in tempo a chiamare che lui accorreva». Negli ultimi anni, il dottore, aveva dedicato tanto tempo ai nipoti Camilla, Francesca, Marta e Matilde per i quali aveva un'adorazione. «E' stato una guida importante per tutta la famiglia», concludono i figli.