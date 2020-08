Drive through, come accelerare i tempi

Il Drive through è aperto dalle 14 alle 17. Ma alle 13,30 la fila di auto in attesa di imboccare le quattro corsie (ognuna con due infermieri) dello spazio prelievi «on the road» di via Vasari si misura già in decine e decine di metri. Più che da corsa al tampone, sembra un ingorgo da tamponamento. In realtà, è solo un eccesso di sincronismo dei parmigiani obbligati per legge a sottoporsi al test. «Sarebbe opportuno che i cittadini sfruttassero tutte e tre le ore a disposizione, senza concentrarsi solo nelle prime - sottolinea Emilio Cammi, direttore del servizio infermieristico e tecnico dell'Ausl -. Anche la gente potrebbe risparmiarsi molte attese». Fa niente che i viaggiatori, specie in autostrada, alle code ormai hanno fatto il callo.

Quasi tutti cercano di giocare d'anticipo, forse temendo di restare tagliati fuori arrivando più tardi. «Mai successo» sottolinea Cammi. Così, prima del via c'è la coda. E ben prima dello scadere del tempo utile le attese sono quasi azzerate: già dalle 15,30 in poi, il «traffico» scorre snello. Il tempo di svoltare da via Reggio e, senza scendere dall'auto, compilare l'autodichiarazione (meglio avere una biro con sé), sottoporsi al test e ripartire.

Sono le due facce dei controlli ad accesso libero dedicati a chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, Paesi nei quali la vacanza può aver esposto più che altrove al rischio di contagio. Il servizio organizzato e gestito dall'Asl è alla seconda settimana. A svolgerlo, quindici infermieri impegnati sul fronte tamponi dall'inizio della pandemia. Sono stati e sono loro a effettuare anche i test a domicilio a chi abbia impedimenti a muoversi, agli ospiti e agli operatori delle Rsa, negli insediamenti produttivi, specie nei settori carni e logistica, nei centri diurni, alle associazioni di volontariato, ai membri delle forze dell'ordine. Sono stati loro a effettuare, dopo la scoperta della positività della ventenne fidentina, i 500 tamponi a chi, come lei, aveva frequentato la discoteca il Colle di Alseno la sera del 14 e a ferragosto.

Inaugurato lunedì 17, il servizio di libero accesso in auto ha già permesso di sottoporre all'esame di ricerca del Covid-19 oltre 1.300 cittadini rientrati dai quattro Paesi in questione. Oltre all'impegno di via Vasari va ricordato quello degli altri Drive through in provincia: a Borgotaro, davanti alle scuole medie del quartiere San Rocco, a Langhirano, davanti alla Casa della salute, a Fidenza, nei pressi dell'ospedale di Vaio e, a Parma, anche in via Chiavari, dove, in caso di necessità, lo spazio per test «volanti» può essere riaperto.

Oggi in via Vasari si replica. «E altrettanto faremo venerdì - ricorda Cammi -. Questo servizio, oltre che da quello degli infermieri, viene garantito dall'impegno dei carabinieri del Nas con i quali collaboriamo da mesi. È la modalità più efficace, quando ci si trova ad affrontare numeri importanti come questi». Si parla di centinaia di test nel giro di poche ore, ai quali si dà risposta al massimo in tre giorni (i positivi vengono contattati subito dall'Igiene pubblica). «Chi ne è provvisto - spiega Cammi - riceve l'esito direttamente nel fascicolo sanitario elettronico. Altrimenti, dopo 72 ore, è possibile telefonare allo 0521396436. Oppure, allegando copia di un documento di identità, si può chiedere il risultato a richiestaesiticovid@ausl.pr.it». Intanto, si sta pensando di comunicare gli esiti con un sms: sarebbe il modo più immediato. Oltre che in strada, si cerca di ridurre le attese anche a casa. rob.lon.