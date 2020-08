Giovanardi: «A Parma porto la mia generazione»

CRISTINA PELAGATTI

Sarà una «cavalcata» nella storia musicale di Mauro Ermanno Giovanardi quella che andrà in scena domani all’arena estiva del cinema d’Azeglio per la XIX edizione di Itinerari Sonori, organizzata da Esplora Aps, con il contributo di Comune di Parma, Parma Estate 2020, Mibact e Regione Emilia Romagna. Il fondatore dei La Crus salirà sul palco oltretorrentino alle 21 con il concerto «Sono come mi vedi».

Hai ripreso da poco a suonare dal vivo, com’è stato il ritorno sul palco dopo il confinamento? Le norme anticovid tolgono qualcosa al rapporto tra artista e pubblico?

«E’ stato bellissimo, ho ricominciato con il progetto "Ho visto Faber volare", su De Andrè a Bormio per la Milanesiana; ho suonato poco, ma si è sentita nel pubblico la voglia di ascoltare musica. Il primo concerto vero e proprio è stato la settimana scorsa per il festival "Tracce di Shomano" in Val Camonica, ed è stata veramente una bella serata, si è proprio percepita la voglia delle persone di tornare a sentire musica dal vivo e la nostra di suonare insieme. Le nuove norme non cambiano il rapporto con il pubblico, l’unico limite sta nelle persone che possono assistere, sono meno, distanziate e dal palco sono più visibili. Io mediamente in estate faccio una ventina di date, quest’anno ne ho in programma solo 4, tutte peraltro sovvenzionate dai Comuni; non ci sono molti privati che abbiano rischiato organizzando concerti. Per ora stiamo all’aperto e distanziati ma dal prossimo autunno, con molti locali e teatri che non riapriranno, c’è da essere preoccupati».

Molti artisti durante il confinamento non sono riusciti a lavorare, a scrivere ad ascoltare musica, tu come hai reagito?

«Inizialmente mi sono chiuso, è successo anche a molti amici musicisti o scrittori. Dopo la prima fase di trauma, poi piano piano a fatica ho ricominciato a lavorare, anche perché avevo la spada di Damocle del festival "La mia generazione". Sono il direttore artistico e portare a termine l’organizzazione è stata una via crucis. A metà gennaio avevo chiuso il cast, ho dovuto rifare tutto 7 volte in questi mesi e approntare un piano B. Si svolgerà ad Ancona il 12 e 13 settembre, ci saranno Capossela, Brunori SAS, Motta e tanti altri, la capienza è ovviamente molto ridotta, per questo ci sarà la trasmissione in streaming. Durante il lockdown mi sono concentrato su questo anche per capire al meglio la parte tecnica; di musica devo dire che ne ho sentita poca».

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

«Ho un mio disco quasi pronto, iniziato già da tempo; rispetto agli altri miei dischi un po’ più contemporaneo nel suono. E’ stata una mia esigenza, dopo i la Crus, fare dischi tutti suonati senza elettronica, poi Leziero Rescigno, batterista storico dei La Crus che ha prodotto quasi tutti i miei dischi mi ha ricordato di come i La Crus siano stati i primi a lavorare con l’elettronica in un certo modo, per cui siamo tornati alla ricerca dei campioni; è un disco basato sui piani, per adesso non c’è una chitarra, lo stile è quello della canzone d’autore contemporanea, pop d’autore, ci sono tante canzoni, scritte con un po’ di colleghi come Bianconi e Colapesce, mi piace molto come sta venendo, ma contemporaneamente ne ho un altro in cantiere, di cui non posso dire ancora nulla, e potrei decidere di mettere in stand by per un po’ il mio disco solista. C’è inoltre l’idea di un libro con Leonardo Colombatti e Guido Harari su "la mia generazione" e con Massimo Cotto abbiamo in cantiere una mia biografia un po’ romanzata»

Lo spettacolo di Parma come sarà?

«Sarà un concerto acustico dal sapore un po’ western, tanto che inizialmente volevo chiamarlo "là dove la terra scotta", come il titolo di un film sul genere. Ci sarà "molto legno" Marco Carusino sarà alle chitarre, cori e loop station e Jessica Testa al violino. Il suono acustico in legno ed i pezzi ri-arrangiato hanno un gusto "morriconiano". Sarà un percorso tra i La Crus, brani miei, canzoni d’autore e pezzi del mio album "La mia generazione" in cui ho re-interpretato i brani dei cantanti "anni ‘90": sarà quindi una cavalcata nella mia storia musicale».

Tu sei un cantautore ma anche un interprete, non è facile trovare un cantautore che nei propri dischi dia spazio a canzoni altrui, come convivono questi tuoi due distinti modi di affrontare la canzone?

«Sin da quando ho iniziato a cantare in italiano mi ha sempre intrigato l’idea di dividere la mia anima tra autore e interprete. L’interpretazione è un’attività complessa. Se "La mia generazione" fosse stato semplicemente un disco di cover in una settimana lo avrei registrato, invece è stato un parto difficilissimo, durato più di un anno e mezzo. Ho dovuto valutare i pezzi da scegliere, capire quale mi si cucisse meglio addosso, provare finché questo pezzo sembrasse scritto da me, cercare l’immaginario preciso sul quale portare la voce, mantenendo il rispetto per l’originale. Sulla mia voce ci ho lavorato tanto per renderla più rotonda, più intellegibile, se canti in italiano deve essere italiano, con gli accenti giusti; col tempo è maturata, anche grazie al lavoro che ho fatto sull’espressione. Ho studiato come scivola, come rotola, come surfa sulla musica la parola. Se vuoi fare l'interprete ci devi lavorare, se no fai il cantante indie».

Per assistere al concerto è obbligatorio prenotarsi su www.comune.parma.it/prenota. Il costo del biglietto è 15 euro, 12 per soci Coop.