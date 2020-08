I pediatri: «Educate i bambini al mantenimento della distanza»

ISABELLA SPAGNOLI

Stanno per riaprire le scuole. Il 14 settembre gli alunni di elementari, medie e superiori varcheranno, dopo mesi, i cancelli dei loro istituti. Docenti, famiglie e pediatri non nascondono le loro preoccupazioni: cosa succederà con il Covid-19?

Abbiamo chiesto ad alcuni pediatri cosa consigliano per la sicurezza dei bambini. «Cominciamo col dire che è giusto che i bambini tornino a scuola: la loro è una vita sociale. Ma bisognerà adottare tutte le necessarie precauzioni per limitare al massimo i rischi di contagio - spiega il pediatra Giorgio Gazzola -. Gli alunni devono essere ben istruiti sul mantenimento delle distanze, occorre insegnare loro che nei momenti di ricreazione non devono abbracciarsi, fare la lotta o altri giochi di contatto. Sopra i 6/7 anni, i bambini riescono a gestire bene la mascherina, quindi devono indossarla quando si avvicinano ai compagni o ad altre persone. Se poi vogliono indossarla sempre è ancora meglio - continua Gazzola -. Spieghiamo, poi, loro che le mani devono essere lavate frequentemente senza mai metterle in bocca. Occorrerà che i genitori provino la febbre ai loro figli ogni mattina, prima di mandarli a scuola. E per questo confidiamo molto nella collaborazione delle famiglie».

La pediatra Gemma Mazzardo aggiunge: «Purtroppo nei bambini si fatica a riconoscere il Covid, poiché il virus può dare diversi sintomi. Chiaramente non si può dire al genitore di tenere a casa il proprio figlio per uno sternuto, ma, oltre a provare le temperatura prima di andare a scuola, è doveroso prestare attenzione a ogni sintomo che presenta il bimbo e avvertire il proprio medico». Non solo febbre dunque, ma tosse, vomito e diarrea. «Occorre essere molto più rigidi rispetto ai tempi passati nel monitorare la salute dei nostri figli lasciandoli a casa da scuola quando non stanno bene - continua la pediatra -. La mascherina dovrà essere messa come da indicazioni di ogni singolo istituto. Personalmente, consiglio di indossarla nelle situazioni in cui gli alunni sono vicini: si spera che i banchi abbiano un distanziamento di almeno un metro l’uno dall’altro». La pediatra si raccomanda che i genitori, almeno per questo anno, siano particolarmente collaborativi, tenendo a casa i propri figli o andandoli a prendere immediatamente se il bambino si sentisse male a scuola. «Lo scolaro - prosegue Gemma Mazzardo - che presenterà sintomi durante le lezioni andrà isolato in un apposito spazio e andrà allertata la famiglia. I genitori, dopo essere andati a prenderlo, dovranno avvertire il pediatra che deciderà se procedere con l’esecuzione del tampone».

Angelo Cantarelli conclude: «Non credo che un bambino di sei anni potrà indossare la mascherina per tutto il tempo in cui rimarrà a scuola, ritengo invece che sia molto importante educare al distanziamento. Per gli studenti più grandi, invece, dico: "perché no all’uso della mascherina?", che dovrà essere usata anche dagli insegnanti che magari tengono lezioni in più classi. Il docente che sta a due metri, dalla cattedra al primo banco, mantenendo la giusta distanza, può togliersi la mascherina quando deve parlare con i suoi ragazzi. Deve invece indossarla quando cammina tra i banchi, va in corridoio o nelle aree comuni. In autunno e in inverno ci sarà poi un problema ulteriore: distinguere i sintomi da Covid da altri virus influenzali».