Liverani a Collecchio: oggi il primo allenamento

Fabio Liverani, appena rescisso il contratto con il Lecce, è arrivato a Parma. E ieri sera per iniziare a conoscere l'ambiente crociato era a cena nel ristorante Il Capitano proprio insieme a Lucarelli e al team manager Cracolici. Ed oggi dovrebbe firmare il contratto (biennale con opzione per il terzo) con il Parma.

Liverani è la prima vera scelta di Carli da ds del Parma, dopo aver deciso per l'esonero di D'Aversa. «La scelta è caduta su Liverani perché ha entusiasmo, idee, voglia, per me è il meglio che poteva darci il mercato in questo momento, è l’allenatore giusto per noi, porterà un calcio propositivo, sono stra-convinto di questo, mi prendo la responsabilità di questa scelta - ha spiegato ieri in conferenza il ds -. Credo che abbia le qualità e l’entusiasmo per stare qui qualche anno, per costruire qualcosa di interessante. Non ha firmato ancora, spero sia in campo domani (oggi ndr) per l’allenamento». E Carli ha anche anticipato le possibili scelte di mercato per favorire i desiderata del nuovo tecnico. «Liverani in base a chi gli verrà messo a disposizione cercherà di fare il meglio, sta a noi costruire una squadra a somiglianza delle sue idee. Iniziamo a creare un gruppo di ragazzi che rispecchi le sue idee».

Liverani dovrebbe avere l'aiuto del suo staff storico, con gli ex Bovo e Coppola primi collaboratori: in questo caso però non c'è nulla di ufficiale. E si mormora anche che potrebbe restare a Parma il preparatore dei portieri Bartoli, arrivato in maglia crociata con D'Aversa. Dopo i test dei primi due giorni di lavoro, oggi per il Parma sedute individuali.

