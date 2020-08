Si è spento il sorriso di Mauro Avanzini, nonno pieno di energie

Amava la vita Mauro Avanzini e non voleva proprio saperne di perdere la battaglia contro quella maledetta malattia che da due anni l’aveva colpito.

«Ce la farò. Devo farcela», aveva detto convinto, fino a pochi giorni fa, a sua figlia Patrizia, medico, che se ne prendeva cura con amore. Ma Mauro, che avrebbe dovuto compiere 77 anni oggi, ha dovuto mollare la presa. Purtroppo ha vinto il male che si è portato via il suo entusiasmo, la sua vitalità. Lui ora continua a vivere nei ricordi della moglie, della figlia e degli adorati nipoti che l’hanno amato, prendendolo d’esempio.

Avanzini, nato a Parma, aveva lavorato come dirigente alla Cassa di Risparmio. Uomo dai modi gentili, stimato dai colleghi, metteva tanta passione nel lavoro, ma appena aveva un minuto di tempo libero si dedicava ai suoi numerosi hobby. «Primo fra tutti, mio padre adorava andare a cavallo al maneggio Eremita dove si incontrava con tanti amici – spiega Patrizia -. Si dedicava al suo cavallo, trascorreva il tempo con il suo cane, scambiava due chiacchiere con le persone che frequentavano il maneggio. Il tempo che trascorreva in quel luogo gli regalava pace e serenità».

Mauro amava poi la caccia e gli amici che condividevano con lui questa passione lo salutano così: «Mauro, caro amico, spero ci incontreremo nelle praterie del cielo per dissertare di caccia e di natura come facevamo nelle nostre passeggiate insieme ai nostri fedeli compagni, per poi finire la giornata davanti a un buon bicchiere di lambrusco».

Uomo vitale, generoso, sempre attento ai bisogni della famiglia, metteva entusiasmo in ogni azione. «La sua gioia, le sue qualità ed il modo di amare la vita sono il più grande insegnamento che Mauro ci ha lasciato», dicono gli amici del maneggio.

Patrizia conclude: «È stato un padre e un nonno meraviglioso. I miei bambini sono ancora piccoli, mi dispiace molto che non se li sia potuti godere di più». I.Sp.