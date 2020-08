Tamponi per i vacanzieri? Rastelli: «Non chiedeteli al ps»

MONICA TIEZZI

Inutile presentarsi al pronto soccorso, magari suggestionati dalle notizie riportate dai media di un aumento dei contagi, chiedendo, più o meno esplicitamente, di essere sottoposti al tampone per la ricerca del Covid-19. Non è quello il luogo dove, in assenza di sintomi, si possa eseguire uno screening del genere.

Lo dice a chiare lettere Gianni Rastelli, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Vaio.

«Da qualche giorno ci capita sempre più frequentemente che vengano in ps persone di ritorno da vacanze all'estero o da regioni italiane a rischio, come la Sardegna. Chiedono informazioni e fanno domande che sottintendono la richiesta di un tampone. Ma occorre ribadire che il canale non è certo il pronto soccorso: chi ha dispnea acuta o febbre alta e un forte sospetto di Covid, deve attivare il 118 che eventualmente deciderà il ricovero al padiglione Barbieri dell'ospedale Maggiore, nel reparto Covid, il solo della provincia riservato ai malati di coronavirus. In caso di sintomi più sfumati, occorre contattare il medico curante che deciderà se attivare l'Usca (le unità speciali di continuità assistenziale, ndr) o l'Igiene pubblica che potrà andare a domicilio per eseguire il tampone».

Il direttore del pronto soccorso fidentino ricorda anche che il 29 agosto e il 3 settembre all'ingresso dell'ospedale di Vaio, è prevista (solo per chiamata, ossia per coloro che hanno ricevuto comunicazione dell'Ausl) l'esecuzione dei tamponi in modalità «drive through».

Ovviamente, nell'ospedale fidentino resta in funzione un pre-triage (esterno al ps ma contiguo ad esso), che intercetta tutti i pazienti in arrivo «valutando attraverso l'applicazione di criteri epidemiologici e clinici la sussistenza di quadri compatibili con sospetto Covid - spiega Rastelli - Questi pazienti non accedono, diversamente dagli altri utenti, al triage, ma vengono gestiti separatamente tramite un percorso all'interno degli spazi del ps, per impedire la promiscuità con gli altri pazienti».

I pazienti che si presentano in pronto soccorso con quadri patologici diversi dal Covid e devono essere ricoverati, vengono comunque preliminarmente sottoposti a tampone Covid o in ps oppure in spazi separati «grigi» nei reparti di medicina d'urgenza, medicina interna e chirurgia, chiarisce Rastelli.

«Fortunatamente ad oggi nei pazienti transitati in ps tramite il percorso sospetti Covid, non si sono manifestate positività al tampone. A luglio sono transitati nel percorso sospetto Covid 101 utenti e 95, finora, ad agosto - dice Rastelli - Nei reparti "grigi" sono stati ricoverati, in attesa dei risultati del tampone e quindi di poter essere inseriti nella degenza ordinaria (letti "bianchi") dei reparti, circa 150 pazienti al mese. Fra questi, ne sono risultati positivi solo cinque, ricoverati al reparto Covid del padiglione Barbieri di Parma».