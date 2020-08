Ancora tamponi in via Vasari per chi torna dai Paesi a rischio

MARIAGRAZIA MANGHI

Niente code ieri pomeriggio in via Vasari per effettuare i tamponi per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: flusso scorrevole di auto e anche qualche bicicletta, dalle 14 alle 17 per un totale di 217 test presso il Dipartimento di sanità pubblica dove l'Ausl aveva approntato 4 postazioni mobili, oltre all'ambulatorio dedicato.

Per tutti accesso libero senza prenotazione e solo pochi minuti di attesa, il tempo di compilare il modulo con i dati del documento di identità e della tessera sanitaria.

Grande calma e tranquillità e spirito collaborativo da parte dei vacanzieri di ritorno: «Tutto procede al meglio, i parmigiani che arrivano sono consapevoli e garbati» conferma Emilio Cammi, direttore del servizio infermieristico e dei tecnici dell'Azienda Usl, che ha assicurato la supervisione delle operazioni ed è stato in prima linea nell'accoglienza tutto il pomeriggio.

«Gli utenti - sottolinea - si sono dimostrati anche disponibili nell'attesa sotto il sole, a spegnere i motori delle auto e quindi a rendere impossibile il condizionamento dell'abitacolo. Abbiamo avuto ancora una dimostrazione di responsabilità e senso civico. Noi, da parte nostra, abbiamo comunque approntato percorsi e uscite finalizzati a velocizzare il passaggio».

Arrivano abbronzati e sereni Dario ed Eleonora di ritorno dalla penisola Calcidica (Grecia settentrionale): «Abbiamo i nonni là e la casa, le nostre vacanze sono naturalmente in Grecia - raccontano -. Siamo atterrati a Malpensa di sera e le postazioni per effettuare i tamponi erano già chiuse e allora eccoci qua».

Carico dopo due settimane trascorse a Fuerteventura (isole Canarie, spagnole ma nell'oceano Atlantico), Adrian, che ha 33 anni, afferma: «Nessun caso su quell'isola e pochi o nulli gli assembramenti. Ho incontrato persone gentili per una bellissima vacanza, a buon mercato».

Sempre dalla Spagna è tornata Irene, 28 che ha trascorso le ferie a Formentera (isole Baleari, nel Mediterraneo): «Non sono d'accordo su questa demonizzazione della Spagna – tiene a sottolineare –: forse l'atmosfera non era quella di sempre a cui ci ha abituato questa oasi del divertimento, le discoteche sono rimaste chiuse, ma ho fatto una bellissima vita di spiaggia, in sicurezza. I controlli sono molto rigidi, il distanziamento è garantito e in giro c'era molta polizia a controllare e a dare multe se qualcuno sgarrava».

Serena, 29 anni conferma: «Formentera mi è apparsa un'isola sicura, forse più delle località italiane. Molti i controlli nei locali e anche sulle spiagge e i mercatini. Ho saputo che la Spagna era considerata a rischio solo 3 giorni prima della partenza. Sono andata lo stesso e sono stata attenta. Ieri, comunque a Malpensa non mi ha controllato nessuno. Non ho timori particolari, ma questo test va fatto per la nostra sicurezza e soprattutto per quella delle persone più fragili».

In caso di esito positivo la notifica arriverà alle persone entro 24 ore. Le postazioni di via Vasari saranno aperte ancora domani, dalle 14 alle 17. L'invito dell'Ausl resta ancora quello di cercare di sfruttare l'intero arco temporale per evitare il formarsi di code, soprattutto al momento dell'apertura.