Fidenza, falsi addetti sempre più aggressivi

Allarme ieri nel quartiere Luce dove sono entrati in azione, ancora una volta, finti operatori, addetti all’acqua. Ma questa volta pare abbiano oltrepassato il limite: una fidentina ha spiegato che un giovane, insistente e maleducato, ha cercato a tutti i costi di entrare in casa e al rifiuto della donna, si è quasi arrampicato sul balcone, a piano terra.

«Si è presentato questo ragazzo – ha spiegato la fidentina – dicendomi che doveva controllare i contatori dell’acqua. Quindi ha iniziato a farmi domande strane, spiegandomi che c’erano stati guasti alle tubature dell’acqua. Io gli ho risposto che non mi risultava e che si trattava di una balla. Gli ho anche chiesto da chi fosse stato mandato».

«E lui insistente oltre il tollerabile cercava di farsi aprire la porta e quasi stava salendo dal balcone. Poi ha tentato di farmi uscire di casa, insomma un episodio davvero sgradevole. L’ho cacciato via malamente e quindi ho segnalato l’accaduto alle autorità competenti. Spero solo che altri residenti nel quartiere, in particolare persone anziane, non abbiano ceduto alle insistenze di questo ragazzo. Intanto mi sono informata, ma ovviamente non si era verificato nessun guasto alle tubature».

Il fenomeno, insomma, non è nuovo ma adesso gli pseudo operatori che chiedono di poter controllare l’acqua o altro stanno diventando più aggressivi. Molti hanno usato la scusa del covid per entrare in casa a controllare l’ acqua dei rubinetti, che a detta loro, poteva essere contaminata dal virus, presente anche nelle condutture. EmiliAmbiente ha fatto presente che non si è verificato nessun guasto alle tubature. Si chiedono intanto collaborazione e informazione da parte dei cittadini per mettere in scacco i truffatori: le visite in realtà sono solo tentativi di furto.

EmiliAmbiente infatti non sta svolgendo nessun controllo sulla qualità dell’acqua nelle abitazioni private e invita i cittadini a segnalare alle autorità eventuali simili episodi. Per informazioni: www.emiliambiente.it – Numero verde servizio clienti 800 42 79 99, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. r.c.