L'addio di Pessola a Paolo Moglia, volontario dal cuore grande

VARSI Ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità di Pessola e della Valceno la scomparsa del settantunenne Paolo Moglia.

Molto conosciuto per il suo impegno nell'associazionismo locale e nel volontariato, Moglia era una colonna portante della comunità di Pessola e di Varsi. Ritenuto da molti amici e persone una colonna del volontariato, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile fra quanti lo conoscevano e ne stimavano le qualità umane e la sua dedizione per gli altri. Paolo Moglia era una figura di primo piano nella Valceno, un uomo di grande cuore, sempre a disposizione per il prossimo: semplice, umile, buono e generoso.

Volontario e consigliere della pubblica Assistenza Croce Bianca di Varsi, socio attivo e persona di riferimento del Circolo «La Costa di Pessola», suo paese natale e di residenza. Moglia era originario di Pessola, ma aveva vissuto e lavorato in città come magazziniere in un'azienda parmigiana. Solo dopo la pensione si era stabilito a Pessola dove era stimato per la sua positività e la sua volontà nel mettersi a disposizione della sua gente. Fino alla passata edizione, e per molti anni, aveva aiutato tutte le associazioni di Pessola in cucina ed era sempre presente anche alle iniziative della parrocchia, dove era anche il «campanaro».

Per il mercatino di Natale era tradizione che Paolo Moglia facesse dell'ottimo pane da proporre ai visitatori per raccogliere qualche donazione a favore della chiesa. Volontario a tutto tondo, Moglia faceva parte anche del Gruppo Alpini di Varsi. v.st.