La grigliata proibita di 11 sedicenni sorbolesi ubriachi

CHRISTIAN MARCHI

SORBOLO MEZZANI È estate, e la voglia di trascorrere del tempo fuori casa con amici è ancor più forte. A maggior ragione se a qualcuno raggiunge l’idea di organizzare una grigliata, da sempre forte simbolo di socialità. Ma l’episodio accaduto qualche giorno fa a Sorbolo a Levante, frazione reggiana del comune di Brescello al confine con Sorbolo Mezzani, non è passata inosservata agli abitanti dei due paesi adiacenti.

Era la scorsa domenica, infatti, quando nel pomeriggio un gruppetto di undici ragazzi sorbolesi sono stati pizzicati nel Bosco profondo della frazione reggiana – una vasta area verde ombreggiata dedicata al benessere e allo sport di famiglie, anziani e giovani – intenti, a torso nudo, a grigliare e a dissetarsi con fiumi di birra, con diversi componenti in evidente stato di ubriachezza. Fin qui una semplice ragazzata, no? Non proprio. Perché i ragazzi in questione si sono rivelati essere tutti 16enni – dunque minorenni, senza il diritto di poter acquistare bevande alcoliche. Inoltre, il regolamento del parco vieta esplicitamente l’accensione di fuochi all’interno – le griglie le avevano portate da casa –, nessuno indossava la mascherina e le distanze di sicurezza non erano rispettate. E ancora, il parco è stato lasciato in condizioni indecorose e, come se non bastasse, i giovani hanno risposto maleducatamente ai residenti che hanno chiesto loro di spegnere i fuochi e interrompere il party illegale. Alla fine, è intervenuta la Polizia municipale di Brescello, che ha sgomberato il luogo. Ad allertare i sorbolesi, è stato poi il sindaco Nicola Cesari sui social. «Possibile – ha commentato il primo cittadino – che riusciamo ancora a farci compatire? Dopo le brutte notizie di alcuni nostri compaesani che hanno compiuto violazioni nel territorio della Bassa, è stato il sindaco di Brescello a comunicarmi l’accaduto a Sorbolo Levante e a farmi i nomi dei ragazzi sorbolesi, i quali – probabilmente sapendo che ho ricominciato i controlli nelle aree pubbliche del paese in seguito a nuove segnalazioni di degrado e schiamazzi – hanno pensato bene di passare oltr’Enza. Perché per pochi dobbiamo rovinare l’immagine di un paese abitato da gente educata e rispettosa? In più, loro genitori sono consapevoli che a 16 anni i propri figli bevono alcol?».