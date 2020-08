Liverani, primo giorno a Collecchio

SANDRO PIOVANI

Formalmente il ritiro del Parma inizierà solo domani, ma ormai tutti i giocatori della rosa sono a Collecchio. I crociati sono arrivati al centro sportivo di Collecchio alla spicciolata, molti con indosso la mascherina anche se viaggiavano da soli in auto. E con loro, per la prima volta, pur in borghese e da spettatore, anche Fabio Liverani: sarà lui a guidare i primi allenamenti crociati, presumibilmente da domani appunto.

O almeno da quando avrà risolto gli ultimi problemi burocratici prima del suo insediamento ufficiale. Ma di fatto Fabio Liverani, nella sostanza, è l'allenatore del Parma. E ieri ha trascorso l'intera giornata ad osservare i suoi giocatori ma soprattutto a fare riunioni con ds Carli e con i suoi collaboratori. Tra mercato e idee. Ma non solo.

Liverani ha anche parlato con tutti i dipendenti della società, dai magazzinieri ai giardinieri, per arrivare agli addetti al ristorante. Insomma si è fatto un quadro preciso della situazione del centro sportivo di Collecchio. Liverani ha avuto sempre al suo fianco il team manager Alessio Cracolici ma si è confrontato anche con il Chief Operating Officer Stefano Perrone. Uno dei temi caldi in questo periodo infatti è quello della sicurezza sanitaria. E Liverani è rimasto molto colpito dall'organizzazione del Parma. Ogni calciatore ha la sua camera, il ristorante lavora su turni differenziati per mantenere il distanziamento sociale e per ora i crociati svolgono sedute individuali di allenamento. Anche se il gruppo che si trova a Collecchio è composto di giocatori risultati negativi ai test Covid -19 effettuati all'inizio della settimana. Test che verranno comunque ripetuti proprio all'inizio ufficiale del ritiro e poi secondo i tempi dettati dal protocollo sanitario previsto dalla Figc.

Così Inglese e Dezi, forti di una vecchia amicizia sono arrivati insieme, da solo un sorridente e disponibile Cornelius che ha abbassato il finestrino salutando calorosamente rendendosi disponibile anche per la foto di rito (naturalmente restando in auto). Poi l'arrivo di alcuni corrieri, la consegna delle scarpe ai giocatori dai rispettivi sponsor personali. E le prime corse (come detto individuali) dei crociati che indossano per la prima volta la maglietta verde da allenamento. Insomma non fosse per i cancelli chiusi per colpa del protocollo sanitario vigente, si potrebbe definire in modo classico il solito primo giorno di scuola. Quando tutti sorridono e sono felici (in attesa delle prime interrogazioni o compiti in classe). E naturalmente a rendere ancora più stonato il clima anche l'assenza dei tifosi. Il calcio per ora deve fare a meno di uno dei suoi protagonisti.

Questo il primo giorno nei 30 e più gradi di Collecchio: da domani si inizierà a far sul serio ma la stagione del Parma è già iniziata.