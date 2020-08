Scipione Ponte, due appartamenti svaligiati in pieno giorno

Due furti in pieno giorno a Scipione Ponte: così sono tornati in azione i soliti ignoti, alle 10 di mattina, questa volta approfittando dell’assenza dei proprietari delle abitazioni prese di mira.

PIANO RIALZATO

È successo ieri. Il primo colpo è stato messo a segno al piano rialzato: dopo essersi arrampicati sul balcone, i malviventi hanno forzato la tapparella di una portafinestra, entrando nell’appartamento e mettendo a soqquadro tutte le stanze. «Ero in ferie e sarei dovuta tornare ieri sera ma in mattinata ho ricevuto la telefonata della mia vicina che mi ha avvertita di quanto successo e così sono tornata in anticipo», afferma la proprietaria dell’abitazione che si è trovata a fare i conti con una scena assai poco gradita.

L'APPARECCHIO TV

«Una volta entrata nell’appartamento, ho trovato alcuni cassetti aperti, altri abbandonati sul pavimento e sul letto, i vestiti sparsi ovunque. Sono riusciti a rubare alcuni oggetti di bigiotteria, mentre il computer e il tablet sono rimasti al loro posto. Non così l’apparecchio televisivo che ho ritrovato, danneggiato, in giardino sotto un albero». Il televisore, evidentemente troppo ingombrante, è stato quasi sicuramente abbandonato durante la fuga, poiché i ladri, prima di scappare, hanno visitato anche l’appartamento al primo piano dopo essersi arrampicati attraverso il pluviale.

L'ALLARME

Una volta forzata la portafinestra, è scattato l’allarme ma i malviventi sono riusciti lo stesso ad entrare e a portare via alcuni oggetti prima di darsi alla fuga durante la quale, come detto, hanno abbandonato l’apparecchio televisivo. Ad accorgersi dei furti è stata la proprietaria del secondo appartamento visitato. «Ringrazio vivamente i gentili signori che, nella mattinata di ieri, hanno pensato bene di entrare in casa mia, rovinandomi anche l’ultimo giorno di ferie – conclude sarcasticamente la proprietaria del primo appartamento oggetto della razzia alla quale non è rimasto altro da fare che recarsi nella caserma dei carabinieri in via D’Acquisto per denunciare il furto –. E’ questa la tanto decantata "Salsomaggiore città sicura"? Sono molto arrabbiata». M.L.