Tamponi alle badanti di rientro dalle ferie

ISABELLA SPAGNOLI

Centinaia di badanti stanno rientrando al lavoro dopo un periodo di ferie nel proprio Paese d’origine. Ma tutte le assistenti familiari che, dal 13 agosto, fanno ritorno dai paesi extra Schengen, oltre che da Bulgaria e Romania, hanno l’obbligo di comunicare al Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma il loro arrivo in Italia.

Quando giungeranno a Parma, poi, dovranno stare in auto isolamento fiduciario per 14 giorni e fare il tampone.

È necessario, inoltre, che venga sottoscritto un patto di corresponsabilità tra la badante e il datore di lavoro da presentare all’Ausl al momento del primo tampone. Il documento riporta gli impegni sottoscritti dalle due parti sul rispetto delle indicazioni sanitarie durante l’isolamento obbligatorio di 14 giorni della badante rientrata dai paesi a rischio, nell’abitazione della persona assistita.

Ma è possibile, dunque, che la badante resti in isolamento nella stessa casa dell’assistito? Si, ma nel caso di condivisione dell’alloggio, il Dipartimento di sanità pubblica valuterà durante un contatto telefonico l’idoneità dell’alloggio della badante e del suo adeguato isolamento dalla persona assistita. Se la casa della persona accudita rispecchia tali caratteristiche, la badante potrà rimanere nello stesso appartamento rispettando, però, le regole imposte dal protocollo di sicurezza, se invece il domicilio non rispettasse le caratteristiche di isolamento, l’assistente familiare, potrebbe essere ospitata in strutture alberghiere convenzionate con l’Ausl con costi a carico delle competenti istituzioni.

In caso di esito negativo del primo tampone, continuerà l’isolamento fino all’esecuzione del secondo, cioè, fino al quattordicesimo giorno. In caso di tampone positivo, invece, l’auto isolamento non potrà essere fatto presso la casa della persona assistita ma in un’altra abitazione.

Lucia, di Centro PrivatAssitenza, spiega qual è la situazione a Parma. «Qualche ragazza sta tornando ma, attualmente la situazione è critica. Il personale è calato immensamente e sempre più spesso alcune badanti che prendono il reddito di cittadinanza, sono in cassa integrazione e beneficiano di contributi statali preferiscono vivere su quel poco che ricevono e optano per soluzioni lavorative in nero».

«Il Covid - tiene a sottolinerare - ha arrecato enormi disagi per chi fa il nostro mestiere».

Chiara, di Gallas Group Parma, concorda con queste affermazioni: «Il personale è calato notevolmente - dice -. Riusciamo comunque ad essere di supporto alle famiglie, sostituendo le ragazze che per ora hanno deciso di non rientrare dai paesi a rischio con donne africane, filippine e sud americane che non sono partite per andare a trovare le famiglie. Abbiamo anche tante badanti dell’est che, invece, sono state coscienziose e hanno deciso, per quest’anno, di fare le vacanze in Italia».

«Per le famiglie - aggiunge - è sempre un disagio accogliere personale nuovo tra le mura domestiche, ma chiaramente questo è un periodo in cui ci si deve adattare. La cosa importante è garantire continuità agli anziani che necessitano assistenza».

Andra è una badante tornata dalla Romania da pochi giorni e ha seguito tutte le direttive imposte dall’Ausl. «Ho fatto il primo tampone, fortunatamente negativo, e ora sono in auto isolamento a casa di un’amica che è in ferie per due settimane - racconta -. Vivo quindi da sola. Avevo anche pensato di non tornare, ma poi ho riflettuto bene. Qui ho un buon contratto di lavoro e mi sono affezionata al signore che assisto da tre anni. Porterò pazienza e dopo l’iter previsto riprenderò il mio impiego».

Tanti disagi per la famiglia Fronzuti che ha una badante moldava non ancora tornata a Parma. «E’ partita a luglio e fino a questo momento non sappiamo quando si ripresenterà in Italia. Fortunatamente l’agenzia ci ha mandato una bravissima ragazza filippina che però non parla bene l’italiano: questo è un grande problema. Fatichiamo a comunicare, ma per il momento ci dobbiamo accontentare».