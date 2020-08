Test sierologici ai prof: i medici di famiglia si spaccano

MONICA TIEZZI

E' guerra fra i sindacati dei medici di medicina generale per i test sierologici sugli insegnanti e il personale non docente delle scuole, dai nidi alle superiori, in vista della ripresa di settembre. Mentre alcune sigle hanno accolto l'invito del ministro della Salute Roberto Speranza, e delle Regioni, a dare la disponibilità su base volontaria per eseguire i test anche negli ambulatori dei medici di famiglia, altre obiettano l'incongruenza e l'impossibilità pratica di aderire alla richiesta.

In ballo ci sono potenzialmente, a Parma e provincia, circa 12 mila test per il personale di scuole pubbliche e private (circa 87mila in tutta la Regione).

Lo screening ha preso il via lunedì scorso a cura delle Ausl e coordinata dalla Regione, durerà fino al 7 settembre e prevede di effettuare il test su base volontaria e gratuita. I test saranno poi ripetuti periodicamente durante l'anno scolastico. «Una priorità - recita un comunicato dell'assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini - condivisa da tutti gli attori coinvolti, che testimonia il grande spirito di squadra».

Ma non è proprio così. Lo Snami (Sindacato nazionale autonomi medici italiani, che a Parma raccoglie una novantina di medici di famiglia) ha subito contestato il provvedimento che stabilisce il coinvolgimento dei medici di base e non ha partecipato, a inizio agosto, al tavolo romano sul tema. «Non siamo stati convocati» dice il rappresentante provinciale di Snami Parma, Antonio Slawitz. «Hanno declinato l'invito» sostiene il segretario provinciale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Corrado Parodi.

E già da questo si capisce come si sono schierati i sindacati: favorevole la Fimmg (che a Parma e provincia raccoglie circa 130 professionisti), e Intesa, contrari Smi (Sindacato medici italiani) e Snami.

«I nostri ambulatori non sono laboratori di analisi e abbiamo a malapena dispositivi di protezione. Se un paziente dovesse risultare positivo, dovremmo fare una bonifica del locale, chiudendo l'ambulatorio per giorni. Noi facciamo diagnosi e non analisi, uno screening non è competenza nostra ma dell'Igiene pubblica. Un aggravio improprio di tempo e risorse» dice Slawitz.

Anche se Snami glissa sul mancato compenso per il servizio, Slawitz fa notare che «non riceviamo arretrati da tre anni» e che l'Ausl di Parma «ha decurtato la busta paga dei medici di famiglia nel periodo Covid perché non abbiamo raggiunto il numero di prescrizioni di visite ed esami stabilito. Come potevamo con il sostena sanitario bloccato e i pazienti chiusi in casa?».

«In un momento in cui la pandemia si sta riaccendendo, è giusto dare la nostra disponibilità - è invece il parere di Parodi - Certo, ci dobbiamo organizzare con gli appuntamenti, ma è un servizio che siamo in grado di garantire. Secondo i nostri calcoli ogni medico dovrebbe eseguire da un minimo di 10 ad un massimo di 25 test. Abbiamo i dispositivi di protezione forniti dall'Ausl (guanti, mascherina, camice monouso e visiera) e i kit sierologici. Il test non è poi così diverso da un normale controllo della glicemia dal polpastrello. Faremo una scrematura iniziale escludendo chi ha febbre e contiamo che i casi sospetti saranno una percentuale esigua. La bonifica degli ambulatori sarà necessaria solo in caso di acclamata positività dopo il tampone».

Quanto al mancato compenso, «parliamo di poche decine di euro. Aiutare a far partire in sicurezza l'anno scolastico è qualcosa che dobbiamo ai nostri figli e nipoti» aggiunge Parodi, che fa notare come anche la Fofi (Federazione ordini dei farmacisti italiani) della Lombardia abbia dato la disponibilità per eseguire lo screening nelle farmacie.

Ma non tutti i medici, neppure nella Fimmg, hanno aderito alla proposta ministeriale. A Parma ha dato la disponibilità solo la metà dei 130 iscritti e a Reggio Emilia, sostiene lo Snami, ancora meno.

Intanto l'Ausl ha attivato il un numero verde (800.60.80.62) e un modulo on line (http://ict_moduli.ausl.pr.it/pers_scolastico_richiesta_sierologigo.phppe) per la prenotazione dei test che saranno eseguiti negli ambulatori dell'Igiene pubblica.