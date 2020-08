L'acqua del sindaco piace: dal 2016 erogati due milioni di litri

GIOVANNA PAVESI

Erogano acqua fresca, naturale e frizzante, e sono posizionate in diverse aree della città. In tutto (almeno per adesso) sono cinque e sono ubicate in zone residenziali o in posti molto frequentati: al parco Bizzozero, all’ex Eridania, al Daolio di Fognano, in piazza Indipendenza (a Corcagnano) e in piazzale Pablo (dove, però, il servizio è temporaneamente sospeso per i lavori di riqualificazione degli spazi).

Il loro progetto esiste dal 2015, ma tutte sono entrate in funzione nel 2016 e da quel momento hanno fornito più di due milioni di litri d’acqua ai parmigiani, contribuendo a ridisegnare il rapporto che la cittadinanza ha con una delle risorse più importanti del pianeta.

Si chiamano «Casette dell’acqua» e sono gli erogatori comunali idrici pubblici, che prelevano acqua direttamente dall’acquedotto della città e poi la distribuiscono. Sono ecologiche, perché dal momento della loro installazione a oggi hanno contribuito a ridurre il consumo di plastica e l’inquinamento, ed economiche, perché l’acqua distribuita, al litro, costa meno di quella che si trova normalmente al supermercato (4 centesimi quella naturale e 5 centesimi quella frizzante).

Per riempire le proprie bottiglie, ogni cittadino ha a disposizione una tessera prepagata (fornita gratuitamente tramite sportelli specializzati) che, una volta ricaricata, funziona con un sistema a scalare dell’importo (finora le persone che hanno ritirato la propria scheda sono state più di 1.500).

Secondo quanto riportato da Iren, la crescita del consumo di acqua proveniente dalle «Casette» è stata esponenziale in questi anni: dal 2016 a metà agosto 2020 sono stati distribuiti 2.687.695 litri d’acqua, pari all’equivalente di 1.791.795 bottiglie da un litro e mezzo in plastica. Questo incide positivamente sull’ambiente visto che, grazie al servizio offerto dalle strutture, sono state «risparmiate» 72 tonnellate di plastica, che sarebbero finite nel sistema di smaltimento e riciclo dei rifiuti. Ciò significa: meno mezzi per la raccolta dell’immondizia in circolazione, minor consumo di gasolio, riduzione del traffico e, di conseguenza, un abbassamento dei livelli di inquinamento.

Dall’inaugurazione dei distributori, gli utenti hanno sempre dimostrato di preferire l’acqua naturale a quella frizzante (solo nel 2020 sono stati erogati 170.241 litri di liscia e 124.359 di gassata). Nonostante la recente emergenza coronavirus abbia fatto chiudere a marzo e aprile i rubinetti dell’«acqua del sindaco» (tranne quelli di Corcagnano), i numeri dell’ultimo anno continuano a confermare un certo gradimento, visto che il totale di litri erogati solo nel 2020 è stato di 294.600. Ed escludendo quella di piazzale Pablo, chiusa per lavori nell’area, le altre «Casette» confermano numeri alti.

Per quest’anno, la «preferita», finora, risulta essere quella di piazza Indipendenza, con 131.784 litri erogati da gennaio; è seguita da quella del parco ex Eridania, con 62.884 litri, dal Bizzozero, con 51.173 litri e dal parco Daolio di Fognano, dove i litri distribuiti sono stati 48.759.

Anche se i dati di quest’anno hanno confermato un trend positivo del consumo d’acqua pubblica, il lockdown ha ovviamente inibito e ridotto la fruizione del servizio. Lo si evince mettendo a confronto i dati: nel 2019, per esempio, il totale in litri erogati corrispondeva a 814.963, con piazza Indipendenza sempre in testa, con 204.750 litri distribuiti, e a seguire la «Casetta» di piazzale Pablo, con 196.368, il Bizzozero, con 141.970, l’ex Eridania, con 139.621, e infine quella del parco Daolio, con 132.254.

La qualità dell’acqua è sottoposta a un controllo costante e chiunque può verificare l’esito delle analisi effettuate sull’acquedotto, perché i valori sono sempre riportati sul sito di Iren. E anche se non è possibile quantificare il risparmio effettivo, in denaro, dei parmigiani che hanno usufruito del servizio, perché le bottiglie in commercio hanno prezzi diversi in base al marchio, confrontando il costo medio dell’acqua imbottigliata con quella delle «Casette» si stimano in oltre 100 mila euro i risparmi complessivi di un anno per le famiglie che hanno utilizzato la risorsa.