L'incendio forse causato da un senzatetto

«Paura? Beh, direi proprio di sì». Chi parla è un residente di via Berlinguer, la strada nei pressi di via Sidoli dove mercoledì sera un violento incendio ha devastato un cantiere. Sono stati diversi gli abitanti della zona, molto preoccupati (il cantiere si trova molto vicino alle case), che hanno telefonato al 115.

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e anche le Volanti della polizia di Stato. Mentre gli uomini di via Chiavari - una squadra arrivata dalla sede centrale e un'altra dall'aeroporto Verdi - spegnevano le fiamme e mettevano in sicurezza l'area, i poliziotti ascoltavano diversi testimoni. In particolare, qualcuno avrebbe visto un uomo dalla pelle scura abbandonare il cantiere in fiamme. Ma, per spiegare le origini del rogo, partito da un container di quelli che vengono usati come ufficio o spogliatoio per il personale e poi allargatosi ad altri container e materiali vicini, si seguirebbe più la pista legata alla colpa piuttosto che al dolo.

Nel cantiere, fermo da tempo, ultimamente avrebbe infatti trovato riparo un senzatetto. E forse potrebbe essere stato proprio lui, inavvertitamente, magari fumando o cucinandosi qualcosa, a far scatenare le fiamme. Dalle parole di alcuni residenti pare inoltre che non sia la prima volta che, intorno a quei container abbandonati, si vedono persone.

«Ho visto dei giovani - spiega un altro residente - che mi sembravano originari dell'Est. Il fatto è che da circa un paio d'anni questo cantiere è fermo. Inoltre, è molto facile riuscire a entrare nell'area».

Anche per lui è «molto probabile che qualcuno che dormiva lì dentro, abbia inavvertitamente provocato le fiamme».

r.c.