Notti brave nei parchi, così i giovani fidentini si mettono nei guai

Le calde serate estive inducono i fidentini, in particolare i giovani, a ritrovarsi negli spazi all’aperto in città, soprattutto nei parchi.

Per stare in compagnia, magari sorseggiando una birra. Fumare una sigaretta. O anche, qualcuno, qualche sostanza illecita.

I carabinieri quest'anno hanno avuto un gran lavoro nel controllare a tappeto i parchi della città, sia per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia per far rispettare le norme anti covid contro gli assembramenti sia per calmare gli animi di giovani che spesso disturbano i residenti con schiamazzi sino a notte tarda.

Totale: i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno pizzicato e segnalato alla Prefettura, otto ragazzi, tutti fidentini e di età compresa fra i 16 e i 25 anni, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Un altro giovane fidentino è stato denunciato alla Procura perché trovato in possesso di dieci grammi di hashish e di un bilancino di precisione.

In tutto i carabinieri hanno sequestrato 50 grammi di droga, fra hashish e marijuana e un grammo di cocaina. Ma i controlli si sono estesi anche alle strade, dove i militari, hanno ritirato tre patenti ad altrettanti automobilisti.

Due patenti sono state ritirate in quanto i conducenti hanno commesso infrazioni al codice della strada con sorpassi pericolosi che hanno messo a serio rischio l’incolumità di altre persone al volante.

A un terzo automobilista è stata ritirata la patente con relativa denuncia: è stato trovato alla guida, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Un mix di sostanze che poteva costare la vita a lui e a chi incappava nella sua guida spericolata.

I controlli serrati dei carabinieri si sono intensificati, continuando a monitorare la città e la periferia, per contrastare i furti nelle abitazioni e nelle aziende, molte lasciate vuote per le ferie estive. Le pattuglie hanno monitorato giorno e notte i quartieri urbani e periferici, controllando decine e decine di mezzi e persone.

Il livello di guardia intanto non si abbassa e i carabinieri continuano nella loro opera di controllo e prevenzione. Come sempre però è fondamentale la preziosa collaborazione dei cittadini, che sono invitati a segnalare tempestivamente al 112, la presenza di auto sospette o di individui che si muovono con fare strano, fermi davanti a case, uffici, aziende.

La tempestività degli interventi dipende anche dal senso civico di ognuno. Una sinergia che può essere fondamentale. r.c.