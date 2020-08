Pietro Pioli, il fungaiolo innamorato dei monti cornigliesi

Pietro era innamorato dei suoi posti, della sua terra, e di tutto quello che sui monti cornigliesi si poteva fare. Anche raccogliere funghi, ed infatti era già entusiasta dell’ottima annata di raccolta che si stava preannunciando in questo finale di estate. Nato il 10 luglio del 1955 ha sempre vissuto a Staiola. Era sposato con Adele da 37 anni, con la quale aveva il figlio Michele. Fin da giovane ha lavorato nei prosciuttifici della vallata, fino a che è passato a lavorare per la Provincia, in quel ruolo che una volta veniva chiamato «stradino».

Diversi anni in questa mansione, e poi a causa di problemi di salute è stato spostato al Centro per l’Impiego, dove ha lavorato fino alla pensione, quasi 10 anni fa. E da 10 anni dava sfogo alle sue passioni da grande lavoratore della montagna: le galline, i cani, l’orto, la legna, i funghi e tanto altro. Pietro era una persona solare, sempre in movimento, di quelli che sanno scherzare con tutti, con la battuta sempre pronta, e soprattutto andava d’accordo con tutti.

A.B.