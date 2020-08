Addio a Marisa, leggendaria fornaia di via D'Azeglio

ISABELLA SPAGNOLI

Le sue chiacchiere, le spongate e le torte fatte in casa, erano diventate leggenda in tutto l’Oltretorrente.

Marisa Oppici era una cuoca straordinaria e dietro al bancone del forno di famiglia, in via D’Azeglio, dove per 25 anni ha lavorato con il marito Rino Bellingeri, c’era sempre una processione di persone che acquistavano i suoi dolci. Marisa ha lavorato tutta la vita senza lamentarsi mai per la fatica, le piaceva il suo mestiere, adorava il contatto con il pubblico. Ora che è stata strappata alla vita, causa una malattia che ha infierito senza lasciarle la possibilità di rialzarsi, è ricordata dal marito e dai figli Rita, Carla, Paola e Carlo: nelle loro parole la donna speciale che era.

«Mamma era originaria di Calestano, poi si trasferì a Parma con i genitori. Incontrò papà e nel ‘62 si sposò. In sei anni ebbe quattro figli. Sembrava nata per fare la moglie e la madre, nonostante il lavoro non ha fatto mancare nulla alla famiglia», spiega Rita che ripercorre gli anni in cui i sui genitori erano stati proprietari del «Forno Moderno Bellingeri e Oppici» che chiuse i battenti nel Duemila.

«Mio padre, tutte le notti, insieme a mio fratello Carlo era impegnato al forno per preparare il pane e, al mattino, dopo che la mamma e le mie sorelle avevano alzato la saracinesca e pesato micche, filoni e rosette, lo distribuiva a 70 punti vendita sparsi in città - continua la figlia -. Mamma era molto precisa nella preparazione del pane, non hai mai improvvisato, faceva il suo lavoro con passione».

Alle 13 il forno chiudeva e Marisa non dedicava il pomeriggio al riposo, ma alla preparazione dei meravigliosi dolci da vendere il mattino dopo. Le chiacchiere di Carnevale erano fra le più gettonate, ma il vero cavallo di battaglia erano le spongate. «Erano diventate così famose che avevamo deciso di realizzare un’etichetta da incollare sopra l’involucro. La targhetta diceva “Le spongate di mamma Marisa”. Ancora oggi quando le clienti storiche incontravano la mamma per strada la fermavano per complimentarsi per i suoi dolci meravigliosi», aggiungono i figli.

Marisa amava cucinare non solo per i clienti ma anche per i familiari che deliziava con lasagne, verdure, salse e tanti altri manicaretti, offerti anche ai suoi cinque adorati nipoti che ha aiutato a crescere con amore e pazienza. «La pazienza era una grande qualità della mamma - spiega Rita -. Erano tanti i clienti che, con la scusa di andare a fare la spesa al forno, si fermavano in bottega per parlare con lei, anche sfogandosi, se era necessario. Era dotata di un’empatia straordinaria che le permetteva di essere un’attenta confidente. Non ha mai rivelato a nessuno ciò che le veniva detto in quelle confidenze. Ascoltava e teneva tutto per sé. Affidabile e onesta, si è sempre spesa per gli altri senza riserve. Accoglieva tutti a braccia aperte». Quando il forno ha chiuso, Marisa, si è ammalata e per 20 anni, come una guerriera, ha combattuto una battaglia che si è conclusa solo ora, a 79 anni.

I fratelli, le sorelle, le cognate, i nipoti e non per ultimi gli adorati generi e la nuora le sono stati vicini fino alla fine, ripagandola dell’immenso amore che lei ha donato.