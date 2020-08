Colpi di accetta su un tiglio del quartiere Luce

«Uno dei tigli di quasi mezzo secolo che fanno parte del lungo filare di via Ambrogio Ferrari, nel quartiere Luce, è stato preso di mira da vandali che hanno scalpellato il perimetro del tronco, procurando un grave danno e la probabile rimozione per ragioni di sicurezza. Un fatto grave perché la pianta è a due passi dalle case dei residenti e dalla linea ferroviaria che va a Salso. Assurdo che ci sia qualcuno che se ne frega di mettere in pericolo altre persone pur di compiere la sua furbata».

Il sindaco Andrea Massari ha commentato così il vandalismo che ha richiesto tempo e che non deve essere stato silenzioso. «A meno che nella zona non fossero tutti in ferie, confidiamo che qualcuno abbia visto o sentito qualcosa e chiediamo di farci avere informazioni utili - aggiunge il sindaco - Chi vuole ci può scrivere con la massima riservatezza a segreteria.sindaco@comune.fidenza.pr.it o contattarci in Municipio».

Il vandalismo è stato segnalato alla Polizia locale. Il danno ambientale ed economico è di oltre 700 euro e «sarebbe utile che non lo pagassero tutti i fidentini per colpa di uno o pochi vandali», dice ancora Massari. La condizione della pianta è stata segnalata al Comune nei giorni scorsi da un residente che, notando la vistosa devastazione del tronco, ha temuto rischi per l’incolumità pubblica. I tecnici hanno fatto subito un sopralluogo, rilevando che i vandali hanno scalpellato o preso a colpi di piccola accetta tutto il diametro del tronco, scavando ben oltre la corteccia e danneggiando i vasi linfatici della pianta, con l’intento di farla morire lentamente.

Ora i tecnici comunali hanno al vaglio anche l’ipotesi di sostituire la pianta con un nuovo tiglio di 2-3 metri d’altezza. Il tiglio, infatti, è una delle specie autoctone consentite dalla legislazione regionale, capace di garantire solidità e uno sviluppo piuttosto rapido, oltre ad essere molto utile alle api e all’impollinazione naturale.

«Ringrazio chi ci ha permesso di intervenire in tempi rapidi – ha commentato il vice sindaco Davide Malvisi – e di programmare gli interventi di messa in sicurezza. Parliamo di una zona residenziale, il cui patrimonio arboreo fa parte degli screening periodici del Comune e grazie a questo sappiamo che le piante di quel filare sono tutte sane. Anche in questo caso il senso civico è stato più forte di chi pensa di vivere al di sopra delle regole».

L’assessore all’Ambiente Franco Amigoni giura che «pagherei per entrare nella testa di chi, quando si parla di piantare alberi per combattere l’inquinamento, fa morire un tiglio di mezzo secolo e lascia le spese da pagare sul conto di tutti i suoi concittadini, dato che non credo che sia arrivato qualcuno da fuori comune con un’accetta per demolire una pianta. A maggior ragione, proseguiamo con l’incremento del nostro patrimonio verde, partecipando al piano della Regione che ha previsto migliaia di nuove piante per Fidenza, a partire dal prossimo autunno». r.c.