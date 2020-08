Pietramogolana, fondi per il restauro della chiesa

VALENTINO STRASER

BERCETO - Un gioiello di storia, fede e architettura incastonato nella valle del Taro. L’antichissima chiesa di Pietramogolana, a sentinella della valle insieme alle vestigia del castello, è attualmente in fase di restauro e consolidamento grazie a un finanziamento Cei di 67mila euro a cui si aggiungono la quota della Curia di Parma e il contributo della Fondazione Cariparma. Nonostante il cospicuo contributo servono ulteriori fondi per completare le opere di dell’edificio sacro.

La popolazione residente e la parrocchia di San Giovanni Battista, su iniziativa del professor Roberto Pettenati, ha lanciato un appello e iniziative di sensibilizzazione per la raccolta di contributi per la sistemazione dell’edificio sacro che, assieme alla torre di Pietramogolana, è quasi un simbolo della vallata del Taro. Il progetto architettonico, strutturale e la direzione dei lavori sono affidati a Giovanni Signani, Barbara Zilocchi e Paolo Gandi, e la consulenza di Marisa Pattacini della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza. La lettura «stratificata» nei secoli dell’architettura della chiesa ha evidenziato l’importanza dell’edificio sacro per la Valle del Taro, sia nel primo, sia nel secondo Medioevo. L’orientamento della chiesa e l’abside originario, il rapporto con altri edifici sacri della zona, come l’oratorio dedicato a Sant’Enrico a Calcaiola, le tecniche edificatorie e le profonde tracce di fede, affermano l’importanza del manufatto. Per effettuare versamenti a favore dell’intervento edilizio realizzato con il contributo 8 per mille alla chiesa cattolica e della parrocchia di San Giovanni Battista di Pietramogolana, è stato aperto un conto corrente nella filiale Cariparma di Solignano.