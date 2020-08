Rispetto delle regole, l'Auser scende in campo

ANTONIO BERTONCINI

Dal mese di luglio i gilet arancioni dei volontari Auser hanno fatto la loro comparsa in Ghiaia durante i giorni di mercato. Grazie a una convenzione con il Comune, quattro operatori, guidati da Anna Pietrosanto, che coordina i venti volontari impegnati nel progetto in città, sono presenti fra i banchi del mercato, in affiancamento alle forze dell’ordine, per invitare i cittadini ad adottare comportamenti corretti per prevenire la diffusione del virus. «Non è sempre facile convincere la gente - confermano Luciano Scaldalai, Carlo Barvitius, Roberto Ferrari e Rodolfo De Bernardo: c’è chi ringrazia, indossa la mascherina e rispetta la distanza, ma c’è anche chi fa finta di nulla, sapendo che non possiamo fare direttamente le sanzioni. Tanti, comunque, rispettano le regole».

La convenzione è estesa anche ai mercati rionali in città e a quelli che si svolgono in diversi paesi della provincia, in cui l’Auser è spesso impegnata in presidi analoghi, e anche in altri luoghi di aggregazione, come parchi e aree pubbliche affollate. Cosìgli storici volontari hanno cambiato momentaneamente mestiere. Poiché il Covid non è ancora sconfitto, la preziosa presenza dei gilet arancioni è destinata a restare ancora a lungo.

Ma la piena ripresa delle attività, soprattutto la riapertura delle scuole, prevista a metà settembre, prelude al ritorno dei volontari di Auser anche nelle attività ordinarie, che andranno a sommarsi a quelle svolte attualmente. Da qui la necessità di reperire nuovi volontari in aggiunta ai tanti già in forza all’associazione, e il conseguente appello del presidente Arnaldo Ziveri: «Nei mesi scorsi - fa notare Ziveri - quasi tutte le attività di volontariato svolte in precedenza sono state sospese a causa della pandemia, mentre ad Auser diversi enti pubblici convenzionati hanno chiesto di essere coadiuvati in nuove attività, come il trasporto a domicilio delle medicine e della spesa quotidiana alle persone sole e disagiate. Diversi Comuni, a cominciare da Parma, hanno poi chiesto la nostra presenza nei mercati ambulanti, alcuni anche nei parchi pubblici, per contribuire a far rispettare le raccomandazioni previste dalle norme volte ad evitare il contagio. I nostri volontari, persino nel giorno di Ferragosto, erano presenti al mercato della Ghiaia in appoggio alle forze dell’ordine per favorire il rispetto delle norme. Con l’arrivo della stagione autunnale - continua Ziveri - Auser sarà coinvolta nei presidi per indurre comportamenti corretti, ma anche nelle attività tradizionalmente svolte prima dell’arrivo della pandemia: trasporto sociale, presidio di biblioteche e musei, vigilanza nelle palestre, informazione nelle strutture sanitarie, cura del verde pubblico e soprattutto nelle attività legate alla scuola, come i nonni vigili, i presidi oltre l’orario scolastico e la presenza sugli happy bus».

«Pertanto - conclude l’appello di Ziveri - per poter svolgere nel migliore dei modi tutte queste attività, Auser ha bisogno di nuovi volontari e chiede a tutte le persone di buona volontà, siano essi giovani o meno giovani, di contattare l’associazione, nel Comune di Parma nella sede provinciale, in via La Spezia 156 (telefono 0521/295006), nei comuni della Provincia tramite i coordinatori dell’associazione. Un modo per mettere a disposizione parte del proprio tempo libero al fine di sostenere la collettività, in un momento difficile per tutti».