Sala Baganza, alberi malati abbattuti

EUGENIA CARPANA

SALA BAGANZA - Una scelta dolorosa ma indispensabile quella di dover abbattere altri due Cedri Deodara (meglio conosciuti come Cedri dell’Himalaya) per tutelare la sicurezza e l’incolumità di chi frequenta le scuole salesi. Dopo l’abbattimento, nel novembre 2019, dei due vecchi cedri della stessa specie che svettavano davanti al Municipio, ora è stato il turno di due grosse piante presenti all’interno del cortile delle scuole elementari.

Avevano una settantina d’anni ed erano testimoni di un lungo pezzo di storia del paese ma la loro stabilità era minata profondamente.

Le due piante, ormai spoglie della loro chioma, a dimostrazione della condizione di sofferenza in cui versavano, sono state esaminate accuratamente da un’équipe di esperti agronomi incaricati dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Sala Baganza, che ha dato il triste responso: una malattia stava causando l’alterazione dei tessuti legnosi e la disgregazione cellulare e questo lentamente avrebbe portato alla morte delle piante.

Anche l’esigua distanza dei cedri tra loro e da edifici e manufatti in cemento ha giocato sicuramente un ruolo importante nell’ostacolare il loro sano sviluppo.

E’ iniziata così ieri mattina la procedura di riduzione e abbattimento dei vecchi alberi che, a colpi di motosega, sono stati ridotti a mozziconi.

«Erano piante che, al di là della malattia che purtroppo le ha colpite, faticavano perché non avevano intorno lo spazio necessario - spiega il sindaco Aldo Spina - ma noi siamo in un una logica che potremmo definire di carbon neutrality, per cui, quando siamo costretti ad abbattere piante, come in questo caso, facciamo in modo che complessivamente non venga peggiorato il bilancio in termini di emissioni di carbonio, quindi sicuramente andremo ad integrare con altre piantumazioni, anche se non in quel punto, proprio per mancanza di spazio».

E sarà all’interno del piano di riqualificazione delle aree pertinenziali della scuola che il Comune sta realizzando, che si andrà ad inserire anche questo progetto di rinnovamento delle aree verdi, come precisa il geometra Marco Ferrarini che si occupa della tutela del patrimonio arboreo del comune di Sala Baganza.