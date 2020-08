Salso, lavori al parco Mazzini

A breve inizieranno i lavori di riqualificazione di Parco Mazzini nell’ambito del progetto denominato «Parco termale». Nei giorni scorsi infatti è stato aggiudicato il bando di gara comprensivo di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.

«Siamo soddisfatti perché si è nei tempi previsti - spiega il sindaco Filippo Fritelli - e ringrazio la commissione per il lavoro svolto. Una volta terminata la fase di progettazione, partiranno i lavori che dovrebbero terminare entro la primavera. Vigileremo affinchè la ditta rispetti i tempi: abbiamo bisogno di un parco nuovo, vivo, perché un parco riqualificato è un investimento pubblico che dà fiducia a tutti».

Complessivamente il lavoro si aggira intorno ai 2 milioni di euro circa. L’intervento ha ottenuto nei mesi scorsi un milione di euro di contribuito regionale mentre il resto è finanziato dal Comune. Il progetto è nato negli anni scorsi da un concorso di idee, vinto poi ex aequo dagli studi Del Boca e Sportillo.

L’intervento prevede il ridisegno di largo Sabin (l’area nel retro delle Terme Zoja): verrà ridefinito l’attuale semicerchio della piazza davanti all’ingresso dello stabilimento, anche nuove sedute circolari, una nuova illuminazione ed inserita una fontana a terra. Inoltre verrà rifatto ed illuminato il camminamento che dall’ anello del parco porta allo Zoja.

Nella parte a nord ovest del parco rimarranno i parcheggi solo sul lato dell’anello con un ampliamento del parcheggio dell’Arena dei platani.

Verrà ridisegnato il parcheggio sulla copertura di via del Lavoro che avrà un ingresso diretto anche dall’anello del parco e creato ex novo un parcheggio di quasi 90 posti auto nell’ area ex gasometri. La carreggiata dell’anello verrà leggermente ristretta mentre ci sarà un ampliamento del marciapiede sinistro.

Nella parte sud est del parco invece verrà inserita una pista ciclabile da via Berenini fino alla stazione e da lì collegarsi con quella che porta a Ponteghiara. La zona attorno all’ Arena dei platani verrà ridisegnata con quinte verdi prospettiche; un nuovo ingresso all’arena sarà da via lungo Parco (dove si trova la palazzina ex Servizi sociali) mentre il lato di via Roma che si innesta nel parco sarà reso a senso unico in uscita. A.S.