Stop ai prelievi in Taro e Baganza. «Servono gli invasi»

PIERLUIGI DALLAPINA

I corsi d'acqua del Parmense sono a secco. Nei giorni scorsi Arpae ha diramato il divieto di prelievo dal Taro e dal Baganza, perché la loro portata non riesce a garantire il deflusso minimo vitale (che nei documenti viene abbreviato con l'acronimo dmv). Anche la Parma, ma solo in città, è sotto i livelli di sicurezza, per poi tornare a riempirsi, si fa per dire, nei pressi di Colorno.

Guardando le tabelle dell'Arpae, la stragrande maggioranza dei fiumi e dei torrenti dell'Emilia Romagna è in sofferenza e le piogge attese nel fine settimana non è detto che siano la soluzione all'ennesima crisi idrica, perché se le precipitazioni saranno intense e brevi, l'acqua rischierà più che altro di fare danni, di scivolare rapidamente verso il mare senza andare a rimpinguare le falde.

E allora ecco che, puntuale, arriva anche questa estate il grido d'allarme lanciato da più parti, mondo agricolo e industriale in primis, circa la necessità di costruire bacini e invasi in grado di trattenere le piogge per rilasciare l'acqua durante i periodi più caldi e secchi. Periodi che, a causa di un cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti, stanno diventando sempre più lunghi e frequenti.

«MAGAZZINI» A MONTE

«In queste situazioni servirebbero magazzini d'acqua a monte. Solo così, quando non piove sul crinale, si avrebbe comunque acqua da distribuire per uso irriguo, mitigando la scarsità di risorsa che si presenta ad ogni estate», sostiene Meuccio Berselli, segretario dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di fronte all'ennesimo «semaforo rosso» deciso da Arpae sul prelievo d'acqua in molti fiumi e torrenti dell'Emilia Romagna.

«Nel fine settimana sono attese piogge. Speriamo siano capillari e diffuse e non calamitose come avvenuto nei giorni scorsi a Verona. Queste precipitazioni potrebbero scongiurare la crisi legata alla scarsità di risorsa idrica», prosegue Berselli tenendo sempre un occhio ai fiumi e uno alle previsioni meteo.

«Occorre sempre di più comprendere quanto sia inderogabile la necessità di invasare acqua e trattenerla nel periodo primaverile», aveva detto Berselli in una nota stampa dell'Autorità di bacino diffusa pochi giorni fa.

TARO E BAGANZA IN CRISI

Dal 20 agosto i concessionari (che nella maggior parte dei casi sono i consorzi di bonifica) non possono più prelevare acqua dal Taro e dai suoi affluenti. Il 23 agosto lo stesso divieto è stato esteso a tutto il corso del Baganza. Lo stop è stato deciso da Arpae, in quanto il deflusso minimo vitale dei due corsi d'acqua era sotto il limite di legge, come certificato da tre misurazioni sul campo condotte a Fornovo e in località Maraffa (Collecchio) per quanto riguarda il Taro, e a Marzolara nel caso del Baganza.

«Le piogge dei giorni scorsi non hanno migliorato la situazione in modo sostanziale, infatti ora siamo in un periodo di osservazione», ammette Paolo Maroli, responsabile della struttura autorizzazioni e concessioni dell'Arpae di Parma.

«Finché non ci sarà la revoca il divieto resterà in vigore», puntualizza il dirigente che, come tutti, spera nelle piogge del fine settimana per rivedere salire l'acqua nel greto dei fiumi e dei torrenti.

«Quest'anno abbiamo avuto un luglio abbastanza clemente e siamo riusciti ad arrivare fin dopo Ferragosto, quando il più delle produzioni agricole è fatto, però quello della carenza idrica resta un problema serio, perché è una crisi ricorrente che va affrontata con diversi strumenti», ricorda, per poi proporre una soluzione che ormai è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori.

«Bisognerebbe creare invasi, perché il sistema di approvvigionamento idrico per quanto riguarda l'agricoltura, basato solo sulla risorsa piovana, in questi anni di cambiamento climatico mostra una grande fragilità. Possiamo lanciare questa riflessione che deve essere fatta per progettare interventi strutturali di un certo rilievo».

Nel 2017 era stato dichiarato lo stato di emergenza a Parma e Piacenza a causa della siccità e per ridurre i danni erano stati stanziati 8,6 milioni, ma fino a quando non verrà trovato un modo per conservare la pioggia in vista del gran caldo, anche gli aiuti milionari rischiano di essere una goccia nel mare.