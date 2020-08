Una rassegna dedicata a Maria Luigia a 200 anni dalle Comunalia

MICHELE DEROMA

SISSA TRECASALI - 200 anni fa, il 30 settembre 1820, la duchessa Maria Luigia di Parma firmava lo statuto della Comunalia di Coltaro, proprietà collettiva riconosciuta dallo Stato italiano e avente come fine la gestione delle terre identificate nella golena del Po: la Comunalia è tuttora pienamente operativa e nel corso dei decenni ha assunto un ruolo di simbolo per l’intera comunità della frazione di Sissa Trecasali.

A 200 anni dalla sua promulgazione, il territorio di Sissa Trecasali renderà omaggio alla fautrice della Comunalia, Maria Luigia, attraverso una rassegna di otto eventi, in programma dal 3 settembre al 27 dicembre e intitolata «Maria Luigia 2020. Appuntamento con la storia».

Il calendario di iniziative, promosso dal comune di Sissa Trecasali con il patrocinio della provincia di Parma e dell’istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna, e il contributo di Fondazione Cariparma e di Comunalia di Coltaro, prenderà il via il 3 settembre, alle 11.30, con la presentazione ufficiale nella sala delle feste del museo Glauco Lombardi di Parma; sabato 5 settembre, alle 20.30, in piazza Roma di Sissa si terrà il concerto della banda «Vito Frazzi» di San Secondo. Seguirà, venerdì 18 settembre alle 21, in piazza Pertini a Trecasali - in occasione della festa della patrona del comune di Sissa Trecasali, la Madonna delle Spine - una serata dedicata alle «donne-angeli» che hanno operato in prima linea nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, su organizzazione della commissione comunale alle pari opportunità: nella stessa serata l’associazione musicale-culturale «Ensemble Galli» porterà in concerto «Le musiche di Maria Luigia». Chiuderà il programma di settembre, mercoledì 30 alle 10 nell’Aula Magna dell’università di Parma, una «lectio magistralis» di Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale, sullo Statuto della Comunalia di Coltaro. La rassegna proseguirà lunedì 26 ottobre, alle 10.30, nella sala Cavanna di Sissa, con una tavola rotonda sugli aspetti economico-paesaggistici delle zone golenali del Po; si va quindi a novembre, con due eventi nel teatro cinema Ferrari di Sissa, dove giovedì 5, alle 20.30, si terrà una conferenza dedicata a «Maria Luigia e il cibo», mentre sabato 7, alle 16.30, avrà luogo lo spettacolo per bambini «Maschere e burattini alla corte di Maria Luigia», a cura della compagnia Burattini di Riccardo di Valsamoggia. Chiuderà la rassegna, il 27 dicembre alle 16.30 nel teatro Ferrari di Sissa, la premiazione della prima edizione del concorso letterario intitolato a Francesco Scaramuzza - illustre pittore e poeta, nato a Sissa nel 1803 – e rivolto a scrittrici e poetesse donne, sul tema di Maria Luigia.