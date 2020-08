Affitti, l'emergenza Coronavirus frena il mercato

VITTORIO ROTOLO

Fino allo scorso anno, di questi tempi, la domanda degli studenti universitari fuori sede alla (disperata) ricerca di un alloggio, aveva già nella maggior parte dei casi incontrato l’offerta. Giocare d’anticipo era insomma la strategia più logica da attuare, se non si voleva correre il rischio di ripiegare «in corsa» su una soluzione abitativa scomoda o, peggio ancora, più onerosa.

In questo 2020, invece, tutto è cambiato.

IL COVID SVUOTA LE CASE

Le parole affitti ed emergenza continuano sì ad andare a braccetto, ma stavolta in una direzione opposta. Anche a Parma, infatti, il Covid-19 sembra aver letteralmente svuotato case e stanze, con gli studenti che attendono ora di capire con quali modalità potrà avvenire la ripresa delle attività didattiche.

+ 52% DI ALLOGGI LIBERI

L’analisi condotta dall’Ufficio Studi di Immobiliare.it. che ha fotografato la situazione relativa alle locazioni di camere e posti letto nelle principali città universitarie, rivela come a Parma la disponibilità di alloggi sia aumentata del 52%. Un dato in controtendenza rispetto al recente passato, sebbene risulti assai più contenuto se confrontato con quello di altre città, di grandi dimensioni soprattutto. Vedi ad esempio Milano e Bologna, dove nell’ultimo periodo l’offerta sta facendo registrare una vera e propria impennata, con una crescita della disponibilità rispettivamente del 290% e del 270%.

110 STANZE DISPONIBILI

Secondo i numeri in possesso di Immobiliare.it, a Parma sarebbero 110 le stanze attualmente disponibili. «Siamo ancora a fine agosto, un momento nel quale la gente sta ancora rientrando dalle ferie estive. Un quadro più chiaro della situazione che riguarda gli studenti in affitto, potremo quindi averlo nelle prossime settimane. Possiamo tuttavia dire che, anche solo a livello di richiesta di informazioni, via mail o telefono, il calo c’è» conferma Filippo Molino, responsabile di Immobilgest, agenzia che fa parte del Consorzio Servizi Immobiliari di Parma.

ZERO CONTRATTI CHIUSI

«Lo scorso anno – aggiunge -, in questo stesso periodo, avevamo già chiuso fra i 15 e i 20 contratti. Adesso, invece, siamo fermi. Siamo convinti che l’interesse ci sia, ma allo stato attuale gli studenti fuori sede e le rispettive famiglie preferiscono rimanere per così dire abbottonati, cercando di capire quali scenari potranno delinearsi all’orizzonte».

FIOCCANO ANNUNCI ONLINE

Intanto sulle bacheche online «parmigiane», che costituiscono il canale di ricerca notoriamente più frequentato dagli studenti, almeno per quanto concerne il primo approccio con la nuova realtà, fioccano gli annunci. Tra una descrizione ben dettagliata che esalta le caratteristiche della camera in questione, definita «ampia e luminosa», ed un’altra che richiama invece alla comodità di un alloggio «a pochi passi» da una determinata sede universitaria, l’attenzione si concentra inevitabilmente sui prezzi. Che in realtà, come nel resto d’Italia, sono rimasti pressoché invariati.

A PARMA PREZZI CONTENUTI

Secondo Immobiliare.it, a Parma il costo di una singola camera in affitto si attesta mediamente attorno ai 290 euro al mese, abbassandosi fino a 170 euro nel caso di un posto letto in camera doppia. Si tratta di cifre comunque inferiori a quelle registrate altrove, anche – giusto per non andare troppo lontano - nella vicina Modena, dove la disponibilità di camere è lievitata del 180% ed il canone mensile per una stanza singola è in media di 340 euro (220 per le doppie).