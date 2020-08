Ciclabile ferma «per ferie». E il cantiere si riempie di rifiuti

ANTONIO BERTONCINI

L’assessore Tiziana Benassi lo aveva annunciato dal mese di giugno: in via Spezia sarebbero presto iniziati i lavori per il primo tratto della pista ciclabile, fino all’imbocco della tangenziale. E così è puntualmente avvenuto, ma a poche settimane dall’avvio, i lavori sono stati altrettanto prontamente sospesi, come segnalato da un attento lettore della Gazzetta: «In giugno - dice - è stata annunciata la realizzazione di una nuova pista ciclabile dalla tangenziale fino a via Rapallo. In luglio sono stati avviati i lavori con la copertura di qualche metro di fosso. Ma da un mese - annota il residente - il cantiere è tutto fermo, con deposito di materiali collocato incustodito in un parcheggio. E, com’era prevedibile, il deposito di inerti favorisce comportamenti incivili come l’abbandono di rifiuti. Uno spettacolo che non favorisce il decoro urbano». Dal Comune arriva una risposta tranquillizzante a stretto giro di posta: «I lavori - precisano dall’assessorato alla Mobilità - sono iniziati in luglio, sono stati sospesi il 10 agosto, e riprenderanno il 31 agosto (domani, ndr). Nel frattempo - prosegue la nota - abbiamo anche disposto l’asfaltatura della rotatoria in tangenziale, che non poteva attendere oltre e che era incompatibile con la contemporanea apertura di un altro cantiere. Il timing prevede quindi la ripresa dei lavori per la pista ciclabile già da domani. In 60 giorni sarà conclusa la realizzazione di questo primo stralcio dalla tangenziale al Cavagnari. La sospensione dei lavori – puntualizzano ancora dall’assessorato - è stata peraltro una normalissima sosta ferragostana, come è avvenuto per quasi tutti i cantieri, anche perché in questo periodo sono stati chiusi gli impianti degli asfalti e i magazzini edili». Sempre dal Comune si precisa inoltre che non si tratta semplicemente di realizzare qualche centinaio di metri di pista ciclabile: infatti l’attuazione della pista è legata ad un rilevante intervento idraulico di intubamento del fosso che costeggia via Spezia, con la creazione di un’idonea portata idraulica al fine di risolvere anche l’annoso problema delle acque in quella zona. Sopra al fosso intubato viene realizzato il percorso ciclopedonale largo due metri e mezzo, che renderà sicuro il transito di ciclisti e pedoni in una strada ad alta densità di traffico. L’annuncio della ripresa dei lavori da domani è certo una buona notizia, anche se è legittimo chiedersi quanto sia stato opportuno aprire un cantiere, sapendo di doverlo sospendere nel giro di pochi giorni.