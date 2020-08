Perotti, una notte di corsa lunga 100 chilometri

ROBERTO LONGONI

Sp 359 R Salsomaggiore-Bardi. Più che un cartello stradale, una tentazione davanti al suo portone a Campore (vicino a Salso). Poi, ci si è messo il pungolo di Paolo Bucci, 68 anni vissuti a passo di carica. L'ultrarunner parmigiano della Polisportiva Torrile aveva appena corso per 105 chilometri da Langhirano al Sillara (e ritorno). «Mi ha detto di farne almeno 106, per l'allenamento per l'ultramaratona di Boavista di dicembre (150 km, ndr), alla quale siamo già iscritti» spiega Walter Perotti, operatore di 12Tv Parma tesserato con il Ballotta Camp. Con Bucci ha già corso due 100 km del Passatore e sempre con lui avrebbe partecipato alle 9 Colli (202,4 km), se il Covid non avesse fatto lo sgambetto. «Ho cominciato come velocista - spiega Perotti -. Voglio passare dai 200 metri ai 200 chilometri». La prima risposta alla sfida di Bucci è venuta dal calcolo del percorso, la seconda da gambe, polmoni e forza di volontà. A Bardi e ritorno: per la sua prima solitaria attraverso la notte e il mattino e metà del pomeriggio seguenti.

Uscito di casa alle 21,30 di giovedì con le scarpette, il gilet da notturna tempestato di fasce rifrangenti, due panini, la borraccia, cellulare con tre batterie di riserva e il kit di pronto soccorso, Perotti, 39 anni, è rientrato 18 ore dopo. Zoppicante per una vescica a un piede e nemmeno troppo insonnolito per la notte sudata a inseguire la luce della lampada frontale, ma fiero di 107 quei chilometri aggiunti al suo tachimetro di podista: uno in più di quanto preteso dal guru.

Tra l'andata e il ritorno, lungo i 2.630 metri di dislivello, il silenzio cesellato dai grilli o spezzato dai versi della civetta o dal latrare dei cani nei paesini, il cielo stellato com'è difficile vederne «e la luna gigante anche se a metà, che mi ha fatto compagnia fino a Vernasca, dove sono arrivato all'1,30, dopo essere passato da San Nicomede, Scipione Ponte, Vigoleno e Bacedasco Basso». Quattro i tassi avvistati: due gli hanno fatto fare un sobbalzo, accelerando un cuore già lanciato nella corsa. Ci si è messo anche un cervo che per una volta non ha rischiato di essere investito, ma semmai il contrario. «Bello grosso: mi è passato molto vicino» sorride Perotti. Qua e là, l'auto di un nottambulo: il conducente rallentava e passava facendo tanto d'occhi.

Non ha saltato una fontana, il podista. Ma per sua fortuna alle 3,40 ha trovato con la serranda ancora a metà il bar di Bore (a 830 metri di quota c'erano ancora 26 gradi). Bevute una Coca e due bottigliette d'acqua, è ripartito caricato dagli incitamenti di barista e avventori. Al passo del Pellizzone, a 1029 metri, si sarebbe concesso anche il lusso del fresco. «Tirava un bel vento».

L'arrivo a Bardi alle 5,45. Stop per la foto al castello all'alba e poi soste alla fontana e al bar, per un caffè doppio e un cornetto consumati tra le domande della gente. I «che fisico» pare si siano sprecati. L'impresa era solo a metà. L'occhio è caduto sul pullman in partenza per Fornovo; le gambe, però, non ne avevano ancora abbastanza. Dopo mezz'ora, la ripartenza. Alle 8,30, il runner era a Varsi. «Dove mi si è messa male una calza: me ne sarei accorto». Quando da Vianino ha scollinato per Pellegrino Parmense (dove sarebbe arrivato a mezzogiorno), Perotti aveva già una vescica sotto il piede sinistro. «Ho dovuto rallentare».

Alle 13,15, il valico Sant'Antonio: da lì, la lunga discesa fino a Salso. Non proprio una buona notizia: in discesa la vescica cresceva. In piazza Berzieri, a Salso, Perotti è arrivato alle 15,29. «E a casa alle 16,23: con quel piede un po' acciaccato ho impiegato 50 minuti, per superare gli ultimi tre chilometri». Sbaglia chi se lo immagina steso presto in un letto, dopo la grande corsa. «La sera - racconta - io e Paolo (Bucci, ndr) davanti a una pizza ci siamo raccontati i nostri allenamenti». Una pizza ci stava tutta: quei 107 chilometri a Perotti sono costati tre chili e mezzo.