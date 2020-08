Positivi al bar, il gestore: «Locale sicuro, aiutateci rispettando le regole»

«Il nostro primo pensiero è la salute di tutti. Noi ci mettiamo la faccia, sempre. A voi chiediamo, di cuore, di rispettare noi e le altre persone e di non uscire di casa o entrare in contatto con altre persone se vi è il sospetto di aver contratto il virus». Alberto Banchini, 34enne, da quattro anni gestisce il Cafè La Fortezza di viale Duca Alessandro, dove domenica pomeriggio e lunedì sera si sono recati due giovani positivi al Covid-19. Ha subito collaborato con l’Ausl e, sia parlando con la Gazzetta sia nei suoi messaggi social, sottolinea l'importanza dei comportamenti prudenti, secondo le regole, per tutelare la salute e per non danneggiare le attività aperte al pubblico, che già hanno sofferto molto a causa del lockdown.

Domenica e lunedì scorsi un 20enne e una 19enne hanno frequentato il locale. Nei giorni successivi sono risultati positivi al tampone (lui con sintomi lievi, lei asintomatica). Ricostruendone i movimenti l'Ausl ha lanciato un appello a chi si trovava nel locale il 23 agosto fra le 19 e le 21 e il 24 agosto fra le 22,30 e mezzanotte: potranno fare il tampone domani in via Vasari.

Nel bar lavorano due persone al mattino e 4-5 alla sera, compreso il titolare. Banchini sottolinea che il locale è aperto e, come sempre, in sicurezza: «Abbiamo sempre rispettato le distanze e le regole. Anzi, sulle mascherine è un continuo “combattere” con le persone per ribadire di tenerle su. Da noi non si può stare in piedi, solo ai tavoli. Noi in primis siamo molto attenti: ancora oggi resto ancora a distanza dai miei genitori, per esempio. E facciamo sempre le sanificazioni. Quanto ai tamponi, il personale li fa, soprattutto se va in vacanza, anche se quest’anno con la chiusura fra marzo e maggio nessuno ha preso le ferie. Per scrupolo, lo farà il cameriere entrato in contatto con i due ragazzi». Per Banchini, le persone che si trovavano nel locale negli orari indicati dall'Ausl potrebbero essere circa 35-40: lui stesso rilancia l’invito a fare il tampone in via Vasari, perché «la salute è al primo posto».

Parole che aprono anche un lungo messaggio che il proprietario ha pubblicato sul profilo social del locale. «Nel bene o nel male, crediamo nella trasparenza e abbiamo fiducia nella capacità delle persone di capirne il valore - continua -. Come tutti sapete, nei giorni scorsi, due persone, che non hanno contratto il virus da noi e che per fortuna non hanno sintomi gravi, sono risultate positive al Covid-19. Non hanno contratto il virus qui e hanno frequentato solo in alcuni orari specifici il nostro locale. Senza alcun dubbio, abbiamo subito voluto diffondere il più possibile la notizia per il bene comune. Da sempre abbiamo attuato tutte le misure vigenti in termini di sicurezza e ogni giorno tutti noi ci confrontiamo con i “piccoli grandi ostacoli” quotidiani per far sì che tutti rispettino le regole. Nonostante questo, e nonostante la nostra unica colpa sia quella di non poter sapere se una persona sia in attesa del risultato di un tampone o asintomatica, ci teniamo a sollecitare tutti a non uscire di casa e sottoporsi alla quarantena e a tutte le misure previste se si sospetta di essere positivi. Questo perché, amiamo il nostro lavoro ma soprattutto non vogliamo in alcun modo che il comportamento scorretto di alcuni possa ledere la salute di tutti. Ogni giorno nonostante le immense difficoltà di questo terribile periodo, andiamo avanti con tutta la passione che questo mestiere ci riserva. Quando siamo stati contattati dall’Ausl di Parma, non abbiamo esitato a voler divulgare la notizia con tanto di nome del locale per far sì che tutti i presenti in quelle ristrette fasce orarie potessero avere una corretta informazione».

«Amiamo il nostro lavoro e ogni giorno ci spendiamo fatica e passione - conclude Banchini -. Oggi, più che mai abbiamo bisogno del vostro supporto. Se credete anche voi nei nostri valori, continuate a venire a trovarci e a rispettare tutte le regole. La bellezza del nostro locale siete voi». A.V.