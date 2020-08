Quella sirena che suona tutte le notti

MONICA TIEZZI

L'allarme suona spesso, per ore. E soprattutto di notte, quando le finestre sono tenute aperte per far entrare l'aria fresca e cercare di dormire. Così alcuni abitanti di Vigheffio, i cui appartamenti in via Fiaccadori sono a circa 300 metri dalla centrale Enel causa dei rumori, hanno scritto alla Gazzetta chiedendo aiuto per risolvere il problema.

Tutto è cominciato, spiega Federico Turilli, uno dei malcapitati, venerdì 21 agosto, quando scatta la sirena a due toni dell'allarme della centrale Enel di strada Tronchi. E da allora il can can è stato quasi quotidiano.

«Dura una trentina di secondi, poi smette per circa 10 minuti, e poi riprende. Di solito dopo le 18 e nel fine settimana a tutte le ore. A volte capita che si ripeta per diverso tempo, anche ore. Non so perché ci sia quell’allarme, credo sia un allarme antiintrusione, non è piacevole da sentire, ma per certi versi è tranquillizzante, perché dovrebbe essere una protezione e un deterrente per un sito così importante», spiega Turilli. Il problema è che sembra che di intrusioni non ce ne siano proprio e che il problema sia causato da qualche malfunzionamento, o forse da qualche finestra lasciata aperta.

Sabato 22 gli abitanti del condominio (quattro in particolare gli appartamenti davanti alla centrale) avvisano i vigili urbani che in effetti poco dopo si presentano: quando la sirena è spenta.... Fanno un controllo e se ne vanno. E puntualmente, poco dopo, la sirena riattacca.

«Abbiamo richiamato i vigili, che hanno promesso di ricontrollare. La sirena è stata in silenzio domenica 23, poi alle 21 ha ripreso. Scopro dalla chat di quartiere che lunedì notte un incaricato della vigilanza privata che si occupa della centrale è riuscito a staccare l’allarme. Il problema sembra risolto, ma martedì 25 agosto, sempre alle 21, la sarabanda riprende» racconta Turilli.

L'estremo tentativo è chiamare un numero telefonico di fianco al cancello della centrale «da contattare in caso di emergenza». Se non è un'emergenza questa, si dicono gli inquilini con i timpani strapazzati... Una telefonata che però non ha sortito gli effetti sperati: la conversazione con l'operatore non è infatti servita a risolvere il problema. Nel frattempo la sirena ha ripreso a suonare. E lo stesso alle 2,40 dell'alba di giovedì 27 agosto, come ci aggiornano zelanti gli abitanti del condominio.

La ciliegina sulla torta? «La via di accesso alla centrale Enel si chiama via Edison Volta e ha due file di lampioni spenti da quattro anni. E da quattro anni segnaliamo il guasto - conclude Turilli - Al buio via Edison Volta, di fronte all’Enel! Ecco, non vorrei andare avanti quattro anni con l’allarme che suona tutte le notti… buonanotte Vigheffio!».