Tiglio rovinato, taglia da 500 euro per i vandali

«Sono rimasto tanto indignato per questa notizia che metto a disposizione 500 euro di taglia per chi farà risalire ai colpevoli di questo ignobile atto per assicurarli alla giustizia».

Certo una provocazione – dal momento che comunque la «taglia» è una figura giuridica inesistente nel nostro ordinamento – quella che il salsese Vittorio Pezzani ha scritto sulla sua pagina Facebook, ma che la dice lunga sulla rabbia e sull’indignazione che ha suscitato il vandalismo contro un antico tiglio di Fidenza.

La notizia, che è stata resa nota dalla Gazzetta sulla pagina di ieri, si riferisce ad uno dei tigli, di circa mezzo secolo di età, che fanno parte del filare di via Ambrogio Ferrari, nel quartiere Luce, che nei giorni scorso è stato colpito con un’accetta da alcuni vandali ed ora, rischiando di crollare, potrebbe essere abbattuto per motivi di sicurezza.

«Sono indignato ed arrabbiato ma confermo quello che ho scritto – prosegue Vittorio Pezzani – Non è possibile che alcuni vandali si comportino in questo modo. Sono gesti che non hanno senso. Certo che dovranno essere le istituzioni a dare il giusto castigo a queste persone, siano esse maggiorenni o minorenni, perché sapevano benissimo quello che stavano facendo. Aiutateci a trovarli».

Ad ogni modo il salsese mette a disposizione la cifra di denaro come ricompensa a chiunque fornisca indicazioni utili.

Ieri anche il sindaco Andrea Massari aveva lanciato un appello a chiunque avesse visto o sentito qualcosa, mentre il vicesindaco Davide Malvisi e l’assessore all’Ambiente Franco Amigoni avevano stigmatizzato il gesto vandalico, stupido e inutile. M.L.