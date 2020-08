«Che bello essere a Parma. Anche in quarantena»

GIOVANNA PAVESI

Vivono tutti nella stessa casa, un appartamento vicino all’ospedale, e sono appena arrivati dalla Romania. Hanno poco più di vent’anni e, nella vita, studiano per diventare medici.

A Parma resteranno fino al 2021, per frequentare il quarto anno di Medicina e Chirurgia, con il program-

ma Ersamus+, che dalla George Emil Palade University of Medicin, Pharmacy, Science and Technology di Targu Mures li ha portati nell’ateneo cittadino. Andrada-Claudia Tatar, Cristian Tatar e Dragos Hutano sono i primi tre studenti stranieri arrivati in città per motivi di studio dall’inizio dell’emergenza sanitaria causata dalla Covid-19.

I tre ragazzi, ora tutti in isolamento obbligatorio nella loro nuova residenza, hanno scelto questa destinazione dopo la diffusione del nuovo coronavirus.

«Ci ha portato qui una serie di circostanze: avevamo avuto ottimi feedback da altri studenti che, in precedenza, avevano studiato a Parma e le relazioni con questa università erano molto buone. Inoltre crediamo che questa sia una davvero una bellissima città, anche se non l’abbiamo ancora potuta vedere», spiega dall’altro capo del telefono Dragos. Il quale, insieme ai suoi due compagni, non condivide solamente l’esperienza Erasmus, nuova e stimolante per definizione, ma anche la quarantena in un altro Paese.

Una circostanza inedita che fa dei tre ragazzi dei pionieri.

L’ipotesi di dovere rimanere bloccati in Italia, in caso l’epidemia da coronavirus dovesse volgere nuovamente al peggio, non li spaventa affatto: «In questa nostra quarantena, finora, non abbiamo avuto problemi e la stiamo vivendo molto bene. L’ufficio Erasmus qui si è offerto di aiutarci in caso di necessità e anche il proprietario dell’appartamento si è detto disponibile a darci una mano».

«Siamo consapevoli di ciò che possiamo fare e di cosa può accadere se non seguiamo regole e linee guida, ma non siamo spaventati: sappiamo come uscire, come avere interazioni con le altre persone, indossiamo sempre le mascherine e non frequentiamo posti affollati. Quindi stiamo facendo tutto il possibile per tenerci al sicuro», conferma Cristian, parlando ancora del virus, che in Romania, come ricordato dai ragazzi, sta facendo registrare diversi casi.

«I nostri genitori sapevano da tempo quali erano le nostre intenzioni ed erano felici avessimo scelto l’Italia e Parma. Così ci hanno incoraggiato», racconta Andrada che, non vede l’ora di poter entrare in ospedale, incontrare docenti e compagni e «imparare tante cose nuove sulla medicina».

Oltre ai tre giovani appena trasferiti dalla Romania, nell’ateneo è previsto l’arrivo di altri 80 studenti. Un gruppo di 20 allievi, poi, seguirà a distanza le lezioni grazie al progetto Cove (Enhancing Collaborative Virtual Education in an Emergency Context), rivolto agli studenti stranieri e promosso dall’ateneo.

Con questa modalità, i ragazzi potranno seguire i corsi online, in inglese e in italiano, per tutta la durata dell’anno accademico 2020-2021. E mentre Andrada, Cristian e Dragos attendono di poter visitare la città, per scoprirne sapori, abitudini e dettagli, i tre giovani studenti hanno voluto ringraziare gli uffici Erasmus in Italia e in Romania per averli accompagnati in questo percorso nuovo: «Senza il loro aiuto niente di tutto ciò sarebbe stato possibile. Nonostante la situazione causata dalla Covid-19 non sia semplice, hanno gestito tutto molto bene. Ciò che ci aspettiamo (e speriamo) è di vivere un bellissimo anno qui a Parma».