Acqua alta nelle cappelle: chiesa in salvo grazie ai vigili del fuoco

LUCA MOLINARI

Le due cappelle laterali sul lato della piazza si sono completamente allagate, ma la grande bellezza della Steccata - a partire da affreschi e stucchi - è salva.

Il forte acquazzone che si è abbattuto sulla città sabato sera non ha risparmiato il santuario mariano tanto caro ai parmigiani, elevato al rango di basilica minore nel 2008.

L’emergenza è scattata sabato verso le 19, quando le due stanze che si trovano sopra le cappelle laterali hanno iniziato ad allagarsi, a causa dei pluviali intasati dal guano dei piccioni, presenti da sempre in gran numero in piazza della Steccata.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con un’autoscala e impegnati per tre ore (fino alle 22) per liberare dall’acqua le cappelle laterali e provare a ripulire dal guano le grondaie intasate.

I soffitti e le pareti laterali delle due cappelle si sono salvati soltanto perché l’acqua - accumulatasi nelle stanze superiori - è scesa a terra attraverso una scala, trasformatasi in un vero e proprio di ruscello.

I pavimenti allagati sono stati tempestivamente liberati dall’acqua dai vigili del fuoco e dal personale in servizio alla Steccata, salvando dall’acqua e dall’umidità il «gioiello» dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, proprietario della chiesa. Don Rosolo Tarasconi, rettore della Steccata, ripercorre l’accaduto e rivolge il suo sentito ringraziamento ai vigili del fuoco e al personale della basilica.

«Ringrazio il caposquadra e tutti i vigili del fuoco intervenuti sabato sera - dichiara il sacerdote - sono stati straordinari. Grazie alla loro professionalità, dedizione e anche amore verso questa chiesa amata dai parmigiani, hanno risolto l’emergenza salvando il tetto e i muri interni delle due cappelle allagate. Il mio “grazie” va anche al personale della basilica».

Le cappelle colpite dal forte acquazzone sono quella di Sant’Ilario e quella dedicata alle confessioni, molto frequentate dai fedeli parmigiani. «Il fatto che l’acqua sia scesa dalle scale è stato provvidenziale per salvare dall’umidità le due cappelle - precisa don Tarasconi -. Purtroppo gli scarichi che si affacciano su piazza della Steccata sono intasati dal guano dei piccioni, presenti a centinaia.

I Vigili del Fuoco, con grande cortesia, oltre ad occuparsi dell’emergenza hanno provato a liberare gli scarichi, ma si sono formati dei tappi durissimi proprio a causa del guano». La situazione è tornata alla normalità già nella giornata di ieri: le messe festive sono state regolarmente celebrate in chiesa.

LA STORIA

La storia e il nome della Steccata derivano dal dipinto della Madonna che oggi campeggia al suo interno. Risalente alla fine del XIV secolo, il dipinto venne stato realizzato sulla facciata di un oratorio che si trovava proprio dove sorge l’attuale chiesa. Divenuto oggetto di particolare devozione da parte dei parmigiani, la zona venne protetta da uno «steccato», realizzato per regolare l’afflusso dei numerosi pellegrini. Da allora l’immagine della Vergine venne invocata col titolo di Madonna della Steccata. Per meglio custodire la sacra immagine venne quindi eretto un grande santuario: l’attuale basilica della Steccata. Il dipinto fu trasportato sopra l’altare maggiore nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 1539, con una grandissima partecipazione dei fedeli. Sotto la chiesa si trova invece la cripta ideata da Paolo Toschi per riunire le tombe dei duchi Borbone e Farnese, costruito per volere di Maria Luigia nel 1823.