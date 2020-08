Cadono due piante nei parchi di Salso: colpita l'arena estiva

Il forte vento che nella giornata di ieri ha sferzato il territorio di Salsomaggiore ha causato la caduta di una pianta in parco Corazza e una nel parco Mazzini.

Nel primo caso, in mattinata, sul posto si sono recate le maestranze comunali che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona recintando l’area, mentre nei prossimi giorni si provvederà a rimuovere la pianta. Fortunatamente nessuno si trovava a passare vicino alla pianta nel parco Corazza quando è caduta.

«Perché gli alberi vanno potati ed ogni tanto tagliati? - ha scritto al riguardo il sindaco Filippo Fritelli in un post su Facebook, anche in riferimento alle polemiche degli scorsi mesi per il taglio delle piante all’interno del perimetro della piscina Leoni. Perché come ogni essere vivente terminano il loro ciclo vitale. Nessun danno ma la prevenzione e l’attenzione sono tutto».

Una seconda pianta si è abbattuta sulla recinzione che delimita l’Arena Estiva di parco Mazzini, ieri nel primo pomeriggio: anche in questo caso nessun ferito. Ben immaginabili sarebbero state le conseguenze se la pianta fosse caduta sabato sera, quando l’arena ha fatto registrare il tutto esaurito per il concerto di Tony Hadley. M.L.